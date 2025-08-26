Fostul candidat la prezidențiale, Sebastian Popescu, pus sub control judiciar. Ar fi încercat să corupă sexual un minor (Surse)

Fostul candidat la prezidențiale, Sebastian Popescu, a fost pus sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, fiind urmărit penal pentru corupere sexuală a minorilor, potrivit unor surse Digi24.ro.

Cazul a fost expus în spațiul public de Alexandru Costandachi, cunoscut drept Justițiarul de Berceni. În ultimii ani, acesta a postat mai multe clipuri în care a prins în flagrant bărbați care se întâlneau cu minori. Ultimul astfel de caz notoriu l-a vizat pe un fost avocat al lui Călin Georgescu. Detalii, aici.

„Acesta (n.r. Sebastian Popescu) a abordat un minor de 15 ani pe Instagram și a început să aibă discuții sexuale cu el și chiar să îi trimită (n.r. poze indecente) cu el”, a expus Alexandru Costandachi, pe pagina lui de Youtube.

Tot el este și cel care l-a „prins în flagrant” pe Sebastian Popescu în timp ce urma să se întâlnească cu minorul respectiv și a sesizat polițiștii.

Poliția Capitalei a anunțat pe parcursul zilei de marți, 26 august, că, în urma sesizării, l-au condus pe Sebastian Popescu la Secția 27 de Poliție București.

„În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic. De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile”, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei.

Sebastian Popescu nu a răspuns solicitării Digi24.ro de a oferi un punct de vedere.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Sebastian Popescu a obținut aproximativ 25.000 de voturi, adică un procent de 0,28%.

Editor : M.G.