Live TV

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, despre accidentul auto în care a fost implicat: Eu am fost de vină, putea să fie o tragedie

Data publicării:
ivan si accident
Bogdan Ivan și mașina implicată în accident. Foto: Inquam Photos / VOCEA Bistriței
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a declarat sâmbătă că a fost implicat zilele trecute într-un accident rutier în Bistriţa, care s-a produs din vina lui.

Presa a relatat că Bogdan Ivan ar fi fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa.

Acesta a fost întrebat sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ce s-a întâmplat atunci şi cine a fost de vină.

„Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi, efectiv, nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că era şi copilul meu de trei ani în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz", a spus Ivan. 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
lideri partide si presedintele
2
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
Digi Sport
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii.
Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii, a fost aleasă preşedinte al Organizaţiei de Femei a PSD: a candidat singură
N12 TRAFICANT SALTAT DIN PISCINA-AMBIANTA_00110
Momentul în care un român urmărit internațional este săltat de polițiști dintr-o piscină gonflabilă de pe terasa apartamentului său
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu spune că programul de guvernare pentru Cabinetul Grindeanu e gata: PSD nu va accepta politica de austeritate a dreptei
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Calcule pentru învestirea unui nou guvern: pe câte voturi se pot baza Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, fără a apela la AUR
sighiartau se opune psd
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este momentul să ne întoarcem la cetățeni”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-06-27 125517
ANM a extins codul roșu de caniculă: de luni, aproape toată țara...
Missile designer names Russian targets
Ucraina a folosit rachete Flamingo într-un atac asupra unei fabrici...
Aeronavă F-35 în zbor
SUA au lansat atacuri împotriva Iranului, acuzând Teheranul că a...
Press conference of the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova Igor Grosu and the Chairman of the House of Representatives of the Irish Parliament Sean O'Fergale following the meeting.
Republica Moldova cere stabilitate la București. Igor Grosu: „Aştept...
Ultimele știri
Trei ucraineni au fost recuperați de pe munte, în Maramureș. Unul dintre ei era pe drum de 7 zile
„Să-ți fie rușine, Ilie! Ai trădat președintele României”. Șeful CJ Cluj (PNL), atac dur la adresa lui Bolojan
Isaac Herzog, președintele Israelului, vine luni în România. Agenda vizitei oficiale: discuții la Cotroceni, mesaj pentru Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bronz perfect și siluetă impecabilă, în costum de baie, pe iaht. linca Vandici a împlinit 40 de ani și a...
Cancan
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Fanatik.ro
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
Adevărul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Drama ascunsă a Mirabelei Dauer. Artista rupe tăcerea despre abuzurile din căsnicie: „A fost un coșmar”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
Pro FM
Madonna rupe tăcerea despre momentele grele cu fiica sa, Lola: M-a abordat pentru a scrie împreună o melodie...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Zalăul, scos din izolare de Autostrada Transilvania. Zeci de kilometri de autostradă și un tunel gigant îl...
Newsweek
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
Digi FM
„Aveam senzația că privesc viața printr-un geam”. Povestea tinerei care a slăbit 91 de kilograme în doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Mickey Rourke, din ce în ce mai degradat. Cu dinți lipsă, într-un hanorac murdar, a fost pozat în timp ce-și...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...