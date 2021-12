Fotbalistul Daniel Sturridge, condamnat să-i plătească 30.000 de dolari unui rapper care i-a găsit câinele furat de hoți

Fostul jucător al lui Liverpool Daniel Sturridge a fost condamnat de un tribunal din Los Angeles să plătească suma de 30.000 de dolari unui rapper care i-a găsit câinele pe care hoții i l-au furat din casă, scrie BBC. Fotbalistul promisese această recompensă, însă tânărul care i-a înapoiat patrupedul nu a primit decât un „mulțumesc”, motiv pentru care l-a dat în judecată pe fostul atacant.

În iulie 2019, casa lui Sturridge din Los Angeles a fost prădată de hoţi. Odată cu alte lucruri care i-au fost furate, a dispărut şi câinele fotbalistului, un Pomeranian numit Lucci.

Disperat să își recupereze patrupedul, jucătorul a promis atunci pe rețelele sociale o recompensă de 30.000 de dolari celui care îi găseşte câinele.

Animalul de companie a fost găsit de Foster Washington, un muzician local, cunoscut pe numele de rapper Killa Fame, care nu a primit decât un „mulțumesc”, însă nici vorbă de bani, astfel că l-a dat în judecată pe fostul atacant al lui Liverpool.

Rapperul s-a declarat dezamăgit de gestul fotbalistului de a nu-i acorda recompensa promisă.

„Sper că plăteşte şi nu încearcă să facă apel. Sunt încântat de asta, mă lupt cu acest caz de peste un an, nu-mi vine să cred că s-a terminat. Când am găsit câinele, am crezut că viaţa mea va fi mai bună”, a declarat Washington, după sentinţă.

Editor : I.C