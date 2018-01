FOTO. Țara care a construit un hotel de gheață „Game of Thrones”

Fanii seriei ''Games of Thrones'' care au trăit acţiunea din Nordul îngheţat timp de şapte sezoane au acum ocazia să se cazeze într-un hotel de gheaţă inaugurat recent în SnowVillage (Satul de Zăpadă) din Kittilä, Finlanda, având ca inspiraţie lumea creată de George R. R. Martin.

Lapland Hotels a construit în cadrul SnowVillage un hotel realizat în întregime din gheaţă şi zăpadă, în colaborare cu HBO Nordic, o companie subordonată HBO, relatează People, potrivit Agerpres.



Hotelul a fost ridicat în doar o lună, la construcţia sa participând sculptori în gheaţă profesionişti din Rusia, Ucraina, Polonia şi Letonia, iar tematica a fost inspirată de serialul ''Game of Thrones''.



Camerele au ca inspiraţie lumea din seria ''Game of Thrones'', precum Hall of Faces, templul din Braavos dedicat Zeului cu mai multe chipuri, un tron îngheţat străjuit de Munte şi un tobogan de gheaţă în formă de dragon.



Hotelul are 24 de camere, dintre care zece sunt apartamente, fiecare având sculpturi de gheaţă unite încastrate în pereţii de gheaţă.



Oaspeţii hotelului care doresc să se bucure de această experienţă deosebită au nevoie de haine de iarnă corespunzătoare deoarece temperatura din interior este situată în jurul valorilor de minus 2 - minus 5 grade Celsius, indiferent de temperatura exterioară, conform laplandhotels.com.



Taxa de intrare în SnowVillage, care se întinde pe circa 20.000 de metri pătraţi, este de 18 dolari, iar preţul unei camere este de 200 de dolari pe noapte.



În SnowVillage există, de asemenea, un cinematograf, iar oaspeţii pot lua masa într-un restaurant îngheţat, cu un bar de gheaţă.



SnowVillage, situat la circa 200 de kilometri deasupra Cercului Arctic, a fost construit în sezonul 2017-2018 pentru a 17-a oară.



Hotelul este deschis până la 8 aprilie.