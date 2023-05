Fotograful român Vadim Ghirdă, despre imaginea de la Bucea premiată cu Pulitzer: Încerc să nu aduc durere în plus

Morții de la Bucea au început să iasă la iveală pe la începutul lui aprilie, odată cu retragerea rușilor din oraș. În curtea interioară a unei foste clădiri administrative zac trupurile chircite, galben-cenușii, ale unor bărbați: unii sunt pe jumătate dezbrăcați ori cu mâinile legate la spate, alții descălțați, cu membrele înțepenite în pozițiile nefirești în care i-a surprins moartea în momentul execuției sumare. În centrul imaginii, un cadavru își cască orbitele goale spre obiectivul aparatului foto, în timp ce gura sa deschisă pare încremenită într-un strigăt mut de protest, ca și cum bărbatul ar mai fi încercat să lupte, fără speranță, în ultimele sale clipe de viață. Aceasta este una din cele 15 imagini pentru care fotograful român Vadim Ghirdă a primit, alături de colegii săi de la Associated Press, premiul Pulitzer la categoria „Breaking News Photography” din acest an, pentru instantaneele surprinse în războiul din Ucraina.

„Cred că experiența, în sensul trist al cuvântului, are un rol important în felul in care reacționezi în fața lucrurilor greu de privit”, a declarat Vadim Ghirdă pentru digi24.ro. „Am 99 la sută același șoc, ca orice om care ar vedea așa ceva. Dar acel 1% in minus - care vine din faptul că am văzut de multe ori astfel de lucruri - contează, ca să poți ridica aparatul la ochi. După ce ridic aparatul la ochi, mă decuplez de la realitate și mă concentrez doar pe a reda cât mai bine ce se vede”.

O astfel de fotografie realizată de Vadim Ghirdă pentru Associated Press și care prezintă scena unei execuții a unor civili în Bucea, a fost aleasă în selecția oficială de imagini pentru care colectivul de fotojurnaliști AP a fost distins cu Pulitzer.

„În cazul imaginilor din Bucha/Bucea, trebuie acoperit și aspectul legal, criminalistic. Era scena unor potențiale crime de război, în acel moment nu știam nimic despre acei oameni, erau necesare și imagini care să ofere o informație, o dimensiune a locului și a împrejurimilor”, a spus fotograful român.

Fotografie courtesy Vadim Ghirdă, din arhiva autorului, folosită doar pentru ilustrarea acestui material

„Este foarte apăsător să fii lângă oameni care suferă îngrozitor și să faci fotografii”

Cât de dificil este pentru un fotograf când este pus în fața unei astfel de scene?

„Aspectele morale sunt întotdeauna tulburătoare și foarte ramificate. Cel mai important pentru mine este respectul pentru cei pe care îi fotografiez. O imagine poate avea efecte devastatoare pentru viața cuiva, trebuie ținut cont de asta. Este foarte apăsător să fii lângă oameni care suferâ îngrozitor și să faci fotografii, mă gândesc mereu ce aș simți dacă m-aș vedea prin ochii lor în acele clipe. Nu cred ca aș reuși să am toleranța pe care mulți dintre aceia pe care i-am fotografiat mi-au dăruit-o”, a precizat fotograful.

În cazul oamenilor executați la Bucha, și a altor scene cu oameni morți, mă gândesc că poate rudele lor speră încă să îi revadă acasă vii. Imaginile mele vor distruge această speranță - nu e o răspundere cu care eu trăiesc ușor.

Vadim Ghirdă a spus că, în astfel de situații „minimul respect pe care îl poți arăta este să încerci o reprezentare delicată a acestor scene, să eviți prim-planuri brutale, cu chipurile oamenilor”.

„Imaginile sunt foarte necesare - inimaginabilul nu poate fi crezut fără aceste 'dovezi' indubitabile. Încerc să nu aduc durere în plus celor deja distruși din dorința mea de a arăta oamenilor ce s a întâmplat. Iar asta nu e întotdeauna posibil”, a spus fotograful român distins cu Pulitzer.