FOTO&VIDEO. Cum arată pe Instagram unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ

На полюсе холода - Оймяконе. Снимаю кино) #великийсеверныйпуть #minusdegrees #arctic #fareeast_russia #adventureculture #thenorthface_russia #sonyalpha #якутия #оймякон #сибирь #northface #awesomeday #awesomelifestyle #

A post shared by Leonid Kruglov Official (@leonidkruglov) on Jan 10, 2018 at 9:56pm PST