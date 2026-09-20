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Fragmente de dronă au fost găsite în trei locuri diferite din Marea Neagră, în Zona Exclusiv Economică a României

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nave pe marea neagra la sulina
Imagine cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Trei fragmente de dronă care nu au încărcătură explozivă au fost recuperate, duminică, din Marea Neagră, din trei locuri diferite aflate în Zona Exclusiv Economică a României, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

„Duminică, 20 septembrie, Centrul Maritim de Coordonare a informat Ministerul Apărării Naţionale şi SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră) despre existenţa unor obiecte plutitoare în derivă, în trei locaţii diferite în Marea Neagră, în Zona Exclusiv Economică a României, semnalate de nave comerciale. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei ambarcaţiuni MAI, către zonele indicate, pentru identificarea şi evaluarea obiectelor”, arată sursa citată.

Astfel, în drumul spre prima zonă indicată, specialiştii EOD au identificat şi recuperat un fragment de dronă ce nu prezenta risc pirotehnic, situat la aproximativ 37 de mile marine (Mm) travers de Constanţa. În sectorul respectiv, unde iniţial fuseseră semnalate obiecte plutitoare, nu au mai fost găsite alte elemente.

De asemenea, în jurul orei 17:30, echipa a ajuns la a doua locaţie, aflată la circa 42 Mm de Constanţa, unde remorcherul APOLLO raportase prezenţa unui obiect plutitor. Militarii au identificat şi recuperat la bordul navei un alt fragment de dronă, stabilind că aceasta nu avea încărcătură explozivă, precizează sursa citată.

„Ulterior, nava MAI şi-a continuat deplasarea către a treia locaţie, indicată de echipajul navei Campos Tide, care a semnalat, la rândul său, prezenţa unui rest de dronă în derivă. Echipa EOD a recuperat, in jurul orei 19, fragmentul de dronă, care se afla la aproximativ 33 Mm de Constanţa. Nici acesta din urmă nu prezintă risc pirotehnic”, mai arată comunicatul MApN.

Conform acestuia, nu au fost emise avertizări de navigaţie.

Editor : C.L.B.

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