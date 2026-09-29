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Fragmente de dronă, căzute pe un câmp din Insula Mare a Brăilei. Un localnic a sunat la 112. Precizările MApN

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drona militara Shahed in aer
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
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Fragmente de dronă au căzut, în cursul nopţii de luni spre marţi, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei. Autorităţile au fost anunţate la 112 de un cetăţean. Radarele Ministerului Apărării Naţionale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian în cursul nopţii trecute.

„În dimineaţa zilei de marţi, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localităţii Gropeni, judeţul Brăila.

Incidentul a fost semnalat autorităţilor în cursul nopţii, prin apel la 112, de către un cetăţean care a comunicat despre căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins, fără a produce victime sau pagube materiale”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii au ajuns la faţa locului şi au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate.

De asemenea, o echipa specializată a MApN se va deplasa la locul incidentului pentru cercetarea zonei.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”, au mai precizat reprezentanţii MApN.

Editor : C.L.B.

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