Dani Mocanu și fratele sau au fost condamnați la patru, respectiv șapte ani de închisoare fiind acuzați pentru tentativă de omor, printre altele. Când polițiștii au mers la adresa acestora, cei doi nu au fost găsiți, poliția i-a dat în căutare națională și internațională. După ce decizia a fost publicată, Romario Mocanu, fratele lui Dani Mocanu, a venit cu un mesaj pe TikTok.

Cei doi maneliști au fost căutați de poliție acasă, imediat după ce instanța s-a pronunțat, într-o decizie finală, privind pedeapsa pe care trebuie să o execute în spatele gratiilor, dar nu au fost găsiți.

Imediat după ce știrea a făcut înconjurul presei, fratele lui Dani Mocanu și-a arogat dreptul de purtător de cuvânt, anunțând printr-un filmuleț publicat pe rețele sociale că... manelistul nu va mai putea onora invitațiile la concertele pe care ar fi trebuit să le susțină.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații. Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, se arată în mesajul transmis de frații Mocanu pe o rețea socială.

Amintim, celebrul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.

Decizia a fost luată de magistrați vine după un dosar penal deschis ca urmare a unui conflict care a avut loc în seara zilei de 18 august 2022.

Dani Mocanu și fratele său, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Important de punctat este că frații Mocanu se aflau sub control judiciar când au fost condamnați la închisoare. Respectiv, cel puțin ipotetic, aceștia nu ar fi avut cum să părăsească țară după sau înainte de fi primit condamnarea.

