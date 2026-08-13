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Video Frații Tate rămân în închisoarea din Miami. Autoritățile americane au cerut informații despre cei doi de la DIICOT

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Frații Andrew și Tristan Tate.
Frații Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați și în România, dar și în Marea Britanie, de viol, trafic de persoane sau pornografie infantilă, vor rămâne după gratii în Statele Unite ale Americii, după ce judecătorii din Miami au amânat dezbaterile asupra cererii lor de a fi eliberați până se decide extrădarea acestora. Autoritățile române au contribuit cu informații în așa fel încât procurorii americani să sublinieze că Frații Tate reprezintă pericol public și că ar trebui să rămână în arest. 

Frații Tate au cerut instanței din Miami să fie eliberați din închisoare până când autoritățile americane vor decide dacă îi extrădează sau nu în Marea Britanie, așa cum cer procurorii britanici.

Judecătorii americani au amânat, însă, luarea unei decizii în acest sens, astfel că Andrew și Tristan Tate vor rămâne după gratii în următoarea perioadă.

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În cadrul acestui proces, autoritățile americane au cerut de la DIICOT și de la procurorii britanici informații care reies din dosarele penale pe care cei doi frați le au în cele două state.

Potrivit informațiilor Digi24, DIICOT a trimis mai multe documente din care reiese că frații Tate ar fi încercat să influențeze 19 victime, cu scopul de a-și modifica declarațiile.

Documentele trimise de DIICOT mai ajută autoritățile americane la identificarea victimelor celor doi.

Reamintim că, în cazul lui Andrew și Tristan Tate, procurorii britanici au 59 de capete de acuzare pentru infracțiuni precum violul, traficul de persoane, pornografia infantilă și spălarea de bani. Acuzații similare sunt formulate și de DIICOT

Editor : M.G.

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