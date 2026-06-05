Militarii și angajații statului au folosit vacanțe fictive pentru a încasa bani. Deși faptele au avut loc între 2018 și 2020, instanța s-a pronunțat acum și s-a lăsat fără condamnări. Anchetatorii au descoperit că o agenție de turism din Cluj a emis peste 800 de documente fictive peste 600 de persoane.

Potrivit anchetatorilor, o agenție de turism din Cluj a emis peste 800 de facturi și chitanțe pentru sejururi inexistente. Documentele au fost folosite de 649 de persoane pentru a obține decontarea concediilor și a voucherelor de vacanță. Faptele au avut loc în perioada 2018-2020, iar printre beneficiari s-au aflat angajați ai unor unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Jucu și Câmpia Turzii, dar și salariați din penitenciare și alte instituții publice.

Procurorii spun că multe dintre persoanele implicate nu urmăreau efectuarea unei vacanțe, ci doar obținerea actelor necesare pentru decont.

În urma verificărilor s-a descoperit că hotelurile și pensiunile menționate în documente nu aveau rezervări pentru persoanele respective. Prejudiciul estimat depășește 1.000.000 lei, însă, cu toate acestea, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal din cauza prescripției, iar dosarul s-a încheiat fără condamnări.

Editor : B.E.