Fraudă de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF: 350.000 de ore de muncă nedeclarate la o firmă cu 250 de angajați

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit o fraudă de peste 15,4 milioane de lei la o societate cu aproximativ 250 de angajați, în domeniul serviciilor de pază și protecție. Potrivit autorităților, au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate, iar societatea ar fi utilizat un mecanism complex de evaziune fiscală prin intermediul unor firme controlate de aceleași persoane, potrivit News.ro.

Investigațiile, desfășurate în cadrul acțiunilor naționale de control în domeniul serviciilor de pază și protecție, au relevat că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANAF.

Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate.

Societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, pentru a reduce artificial taxele datorate. Mecanismul avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

„Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate”, se precizează în comunicat.

De asemenea, sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, iar o parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate și invocarea unor motive nejustificate. Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală, utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura, precizează oficialii ANAF.

Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

„Neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și încurajează salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori”, se arată în comunicat.

Editor : Ș.A.