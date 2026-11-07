Fraudă de peste zece milioane de lei cu bilete de transport pentru pensionari. Cum au acționat 3 angajate ale unei firme din Bacău

Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudeţean din Bacău sunt acuzate că au fraudat statul cu aproape zece milioane de lei prin decontări ilegale ale unor taloane speciale pentru pensionari acordate cu reducere de 50%. Două dintre femei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar cea de-a treia se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, angajatele ar fi decontat ilegal mai bine de trei ani, de la Ministerul Transporturilor, peste 157.000 de tichete contrafăcute, pe care le-au falsificat folosind echipamente de imprimare laser şi inkjet pe suport de hârtie neconform şi fără elemente de siguranţă. În acest caz au fost făcute şapte percheziţii la locuinţele suspectelor şi la sediul societăţii administrate de una dintre ele. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora şi au blocat conturile firmei incriminate, scrie News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău informează că în 4 noiembrie procurori din cadrul unităţii şi poliţişti au făcut şapte percheziţii domiciliare la sediul social şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale de transport rutier de călători, precum şi la locuinţele unor angajate cercetate într-un dosar penal de obţinere ilegală de fonduri cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată, sub forma autoratului, respectiv a complicităţii.

„În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment procesual rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2022 - ianuarie 2026 (...), o societate comercială de transport rutier interjudeţean de persoane (inculpată persoană juridică M.T. S.R.L.), în realizarea obiectului de activitate, prin asociatul unic şi administratorul statutar, inculpata B.A.E., a iniţiat, coordonat şi pus în aplicare, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un mecanism fraudulos de eludare a dispoziţiilor Legii nr. 147/2000 şi ale H.G. nr. 2403/2004 privind acordarea reducerilor de 50% la transportul rutier interjudeţean pentru pensionari”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în numele şi în interesul firmei, femeia a contrafăcut - direct sau prin interpuşi, folosind echipamente de imprimare laser şi inkjet pe suport de hârtie neconform, lipsit de elemente de siguranţă, urmată de completarea olografă în serie a unor date de călătorie şi CNP-uri fictive sau neeligibile - un număr de 157.580 de cupoane-talon detaşabile pentru călătoria pensionarilor cu reducere de 50%, tichete asimilate înscrisurilor oficiale emise sub autoritatea Casei Naţionale de Pensii Publice.

„Pe baza acestor tichete contrafăcute, în perioada august 2022 - ianuarie 2026, inculpata persoană juridică şi administratorul B.A.E. (în calitate de autori) au falsificat cu prilejul întocmirii, prin atestarea unor curse rutiere şi sume nereale, şi au folosit un număr total de 3.010 înscrisuri sub semnătură privată (41 de adrese oficiale de înaintare, 41 de situaţii centralizatoare lunare şi 2.928 de borderouri lunare justificative la care au fost ataşate cele 157.580 de cupoane contrafăcute)”, afirmă anchetatorii.

Aceştia menţionează că la funcţionarea acestui „mecanism” ar fi fost complice o fostă casieră şi colaboratoare a firmei, alături de o femeie angajată formal pe postul de contabil până la 31 octombrie 2024, cu atribuţii operative şi de evidenţă primară în autogară şi de o altă femeie expert-contabil extern, care asigura evidenţa contabilă a transportatorului prin intermediul unei societăţi de profil.

Fosta casieră a firmei ar fi preluat periodic calupurile de cupoane necompletate şi netăiate, furnizate de administratoarea societăţii, precum şi cupoanele colectate de la şoferi şi sortate de contabilă, le-ar fi completat olograf în serie la domiciliul său, le-ar fi decupat şi tehnoredactat cele 2.928 de borderouri justificative şi cele 41 de situaţii centralizatoare lunare, pe care le-a pus la dispoziţia conducerii societăţii contra unor sume de bani, arată anchetatorii.

Contabila angajată pe post în mod formal, „acţionând cu intenţie indirectă, atât pe durata raporturilor de muncă, cât şi ulterior încetării acestora", ar fi gestionat şi organizat pe trasee cupoanele-talon, a imprimat documentaţii de decontare, a predat lunar adresele de înaintare către contabilitate şi a întocmit/semnat ori a acceptat folosirea numelui şi semnăturii sale la rubrica "Întocmit" pe cele 41 de situaţii centralizatoare şi 2.928 de borderouri, precum şi menţionarea sa nominală în cele 41 de adrese de înaintare, deşi ştia că datele sunt false şi că această condiţie formală era indispensabilă aprobării plăţilor.

Potrivit anchetatorilor, cealaltă femeie, expert contabil extern, „acţionând cu intenţie indirectă", "a asumat ori a acceptat folosirea numelui, a calităţii şi a semnăturii sale la rubrica "Director economic" pe toate cele 3.010 înscrisuri sub semnătură privată (41 de adrese de înaintare, 41 de situaţii centralizatoare şi 2.928 de borderouri) şi a înregistrat sistematic în contabilitatea financiară subvenţiile necuvenite, în lipsa documentelor justificative legale şi a încasărilor corespondente de 50% pe aparatele de marcat electronice fiscale, creând aparenţa de conformitate financiar-contabilă necesară decontării.

"Întreaga documentaţie falsă a fost prezentată şi depusă cu intenţie în 41 de tranşe lunare (în intervalul 12.08.2022 - 28.01.2026) la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Direcţia Generală Economică şi Buget, obţinându-se pe nedrept în contul de trezorerie al societăţii (controlat exclusiv de administratoarea firmei, fonduri publice aferente celor 41 de raportări lunare în cuantum de 9.793.260,00 lei", arată sursa citată.

Procurorii mai notează că dinamica raportărilor a relevat "o amplificare progresivă" a volumului de cupoane contrafăcute, de la 463 de cupoane în iulie 2022, la 9.131 de cupoane în octombrie 2025, ponderea tichetelor false atingând în anul 2025 aproximativ 92% din totalul sumelor decontate de minister, "în contradicţie cu capacitatea operaţională reală a parcului auto şi în lipsa emiterii vreunui bon fiscal prin aparatele de marcat electronice fiscale pentru cota de 50% ce ar fi trebuit achitată de călători".

"Prin aceste activităţi a fost cauzat bugetului de stat (prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii) un prejudiciu total cert în cuantum de 11.685.840,61 lei, compus din 9.793.260,00 lei debit principal nerecuperat şi 1.892.580,61 lei obligaţii bugetare accesorii, calculate până la data de 04.11.2026, la care se adaugă accesoriile legale care curg în continuare până la recuperarea integrală a debitului principal", menţionează procurorii.

La percheziţiile domiciliare şi corporale făcute în 4 noiembrie, au fost identificate şi ridicate documente contabile şi extracontabile, sisteme informatice, medii de stocare, telefoane mobile, noi calupuri de cupoane-talon aferente anului 2026 susceptibile de a fi contrafăcute, precum şi sumele de 31.730 lei şi 8.100 euro (3.230 lei de la punctul de lucru al societăţii, 8.100 euro de la administratorul firmei şi 28.500 lei de la contabila angajată "formal".

Prin ordonanţa procurorului din 5 noiembrie, în scopul reparării pagubei produse prin infracţiune, a confiscării speciale, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare, anchetatorii au dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător (inclusiv prin notare ipotecară) şi a popririi asupra sumelor de bani ridicate la percheziţii, a conturilor bancare şi a tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând celor patru inculpaţi (societatea şi cele trei angajate) şi suspectei, care răspund solidar pentru acoperirea prejudiciului, astfel: faţă de societatea comercială, până la concurenţa sumei totale de 13.090.840,61 lei, faţă de fiecare dintre cele trei inculpate persoane fizice şi faţă de suspecta A.L., până la concurenţa sumei maxime totale de câte 11.690.840,61 lei.

Cele trei femei inculpate au fost reţinute pentru 24 de ore, iar ulterior două dintre ele au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, una dintre ele, cu o cauţiune de 30.000 de lei. Cea de-a treia inculpată, patroana firmei incriminate, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bacău a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă, însă aceştia au contestat măsura, care va fi soluţionată de Curtea de Apel Bacău.

În această cauză sunt cercetate şi alte fapte şi persoane.

Editor : A.P.