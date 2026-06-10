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Video Fructe și legume românești, forțate să crească. Avertismentul specialiștilor: Aspectul comercial nu garantează calitatea și gustul

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legume proaspete
Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite, de-a lungul timpului, cu unele de import, modificate genetic. Credit foto: Guliver/Getty Images

Fructele și legumele de pe rafturi sau din piețe impresionează prin aspectul uniform și culoarea perfectă, însă specialiștii nu garantează calitatea și gustul. Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite, de-a lungul timpului, cu unele de import, modificate genetic, în special ca să reziste la transport.

„Acestea au fost plantate la momentul potrivit, pentru condițiile climatice de la Buzău. Deci aici nu s-a intervenit cu căldură. Practic, numai efectul de seră. Așa arată, acesta este stadiul natural, fără a se interveni cu niciun fel de substanță chimică”, explică Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

De multe ori, producătorii nu au răbdare să aștepte coacerea naturală, așa că recurg la metode pentru a stimula creșterea legumelor și fructelor.

„Sunt multe fructe, legume, care arată foarte bine, au aspect comercial placut, dar nu întotdeauna și compoziția bio-chimică este cea dorită de noi. Cea mai sigură cale de a cunoaște compozitia bio-chimica sunt analizele de laborator”, mai spune Costel Vânătoru.

Pentru că analizele de laborator sunt costisitoare și durează, metoda senzorială este cea mai simplă pentru a verifica prospețimea fructelor și legumelor.

„Etalonul de gust a cam dispărut la noi. Copiii nu știu, numai cei care sunt de la țară, să facă diferența între un fruct autentic cu gust, cu aromă naturală sau un fruct crescut pe vată minerală, de sinteză”, completează Costel Vânătoru.

Oamenii aleg fructele și legumele după preț și frumusețe, pentru că, de multe ori, altă variantă nu au.

„Am început cu roșiile. Luăm doar de gust. Să vedem la ce ne orientăm, la ce tarabă”, spune o clientă.

„Cred că sunt aduse din afară. Nu au niciun gust”, constată cineva.

„Încercăm să luam cât mai rar și să facem cumva, noi să intuim care ar fi, că în rest nimeni nu ne spune nimic”, susține altcineva.

Cultivarea soiurilor fără substanțe care stimulează creșterea rămâne esențială pentru oținerea de fructe sau legume gustoase și sănătoase, spun specialiștii.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

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