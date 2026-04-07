Live TV

Video Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer. Au intervenit și negociatorii SAS

Data actualizării: Data publicării:
perchezitii politie 2
Foto generic / Sursă: Captură din video al Poliției Capitalei

Polițiștii au intervenit în cursul serii de luni, 6 aprilie, la un bloc din Sectorul 3, după ce un bărbat a amenințat că a lăsat gazele pornite în locuință și că urmează să arunce blocul în aer. Potrivit surselor Digi24.ro, este vorba de Fulgy, fiul artiștilor Viorica și Ionică de la Clejani, care într-un final a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”.

„La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Surse Digi24.ro au explicat că este vorba de fiul interpreților de muzică lăutărească Viorica și Ionică de la Clejani - Fulgy. Acesta ar fi amenințat, într-un live pe rețelele de socializare, că a lăsat gazele pornite în locuință și urmează să arunce blocul în aer.

„La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare”, au mai transmis polițiștii în comunicatul oficial.

Printre echipajele de poliție s-au numărat și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale care au încercat să îl convingă să iasă din casă. 

„Însă, având în vedere riscul, în momentul oportun, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință, acționând rapid și profesionist”, potrivit sursei citate.

În același timp, în bloc a fost sistată alimentarea cu gaze.

Într-un final, polițiștii l-au găsit pe Fulgy în dormitor fără să fi prezentat urme de violență. Bărbatul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”.

„Pe parcursul intervenției, polițiștii au asigurat managementul situației, prioritatea absolută fiind protejarea vieții persoanei și prevenirea producerii oricărui incident. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

