Live TV

Fum la stația de metrou Piața Iancului: călătorii au fost evacuați din subteran

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

O degajare de fum a avut loc marți după-amiază la nivelul peronului în stația de metrou Piața Iancului din Capitală, potrivit unui anunț al ISU București - Ilfov. Nu există răniți. ISU a anunțat că a fost vorba de un incendiu la niște cabluri electrice, în tunel, la circa 30 de metri distanță de peron.

ACTUALIZARE: 16:35 ISU anunță că a fost vorba de un incendiu care acum a fost stins. Incent sdiul a fostins.

Incendiul „s-a manifestat la conductoare electrice aflate în tunel, la aproximativ 30m de peron”.

Știrea inițială.

Potrivit ISU B-If, echipele de intervenție așteaptă oprirea circulației trenurilor de metrou și deconectarea alimentării cu energie electrică, pentru ca salvatorii să poată intra în tunel. La fața locului acționează 3 autospeciale de stingere șio1 ambulanță SMURD.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
3
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
4
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
metrorex piata unirii 1 metrou
50 de milioane de euro pentru paza de la Metrorex. Contractul este cu 40% mai scump decât cel anterior
Charing Cross underground station sign.
Exercițiu NATO într-o stație de metrou din Londra. Au fost simulate atacuri în profunzime împotriva Rusiei
Garnitură de metrou.
Posibilă tentativă de suicid în staţia de metrou Păcii. Circulația metroului este afectată
Entrance to metro station Centrum Warsaw Poland
Polonia ia în considerare construirea unor rețele de metrou în marile orașe, concepute să fie folosite și ca adăposturi antiaeriene
Garnitură de metrou.
„E vremea să mai vină şi norocul”: scumpirea biletelor la metrou, „întreruptă”, anunță Radu Miruță. Șefa Metrorex ar putea fi demisă
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_TOMAC_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD vs. Eugen Tomac: Social-democrații vor să-și impună măsurile în...
furtună
Efectele fenomenelor meteo extreme: bărbat salvat de viitură cu...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
sofer
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali...
Ultimele știri
Un bărbat viral pe TikTok care îi cerea lui Putin să invadeze Chișinăul a fost reținut la întoarcerea în Moldova din Germania
Lideri ai clanului Duduianu au fost reținuți. Procurorii îi anchetează într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism
Nicușor Dan, convorbire cu Antonio Costa, privind summitul UE din 18-19 iunie: Incidentul cu drona rusească de la Galați, pe agendă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Peste 17.000 de euro! Meciul din grupele Cupei Mondiale unde un fan a achitat această sumă uriașă pentru un...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Adevărul
Povestea tulburătoare a sașilor din Transilvania. „În 1990, toți au spus: acum să plecăm, până nu închid din...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Real Madrid, acord cu ”jucătorul de 150 de milioane de euro”! Cel mai scump transfer din...
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”