Fum la stația de metrou Piața Iancului: călătorii au fost evacuați din subteran

O degajare de fum a avut loc marți după-amiază la nivelul peronului în stația de metrou Piața Iancului din Capitală, potrivit unui anunț al ISU București - Ilfov. Nu există răniți. ISU a anunțat că a fost vorba de un incendiu la niște cabluri electrice, în tunel, la circa 30 de metri distanță de peron.

ACTUALIZARE: 16:35 ISU anunță că a fost vorba de un incendiu care acum a fost stins. Incent sdiul a fostins.

Incendiul „s-a manifestat la conductoare electrice aflate în tunel, la aproximativ 30m de peron”.

Știrea inițială.

Potrivit ISU B-If, echipele de intervenție așteaptă oprirea circulației trenurilor de metrou și deconectarea alimentării cu energie electrică, pentru ca salvatorii să poată intra în tunel. La fața locului acționează 3 autospeciale de stingere șio1 ambulanță SMURD.

Editor : B.E.