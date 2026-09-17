Furt de aproape 600.000 de euro de pe șantierul Termocentralei Mintia. Sunt vizaţi 12 angajaţi de pe şantier

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Hunedoara au făcut, joi, 18 percheziţii într-un dosar penal în care se fac cercetări privind sustragerea unor cantităţi importante de cablu din cupru de pe şantierul Termocentralei Mintia. Sunt vizaţi 12 angajaţi de pe şantier, aceştia fiind duşi la audieri. Prejudiciul este estimat la aproape 600.000 de euro.

Potrivit IPJ Hunedoara, poliţiştii au pus în aplicare, joi, 18 mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele a 12 bărbaţi vizaţi de cercetări, fiind ridicate mai multe mijloace materiale de probă, inclusiv bucăţi de cablu de cupru şi diferite sume de bani, în lei şi valută.

„Cercetările au început în urma unei sesizări formulate la sfârşitul lunii august 2026, după ce reprezentanţii unei societăţi comerciale au constatat sustragerea, în mod repetat, a unor cabluri din cupru depozitate în incinta şantierului termocentralei, prejudiciul estimat fiind de peste 590.000 de euro”, a arătat sursa citată.



În baza probelor, poliţiştii au dispus continuarea cercetărilor faţă de 12 persoane, angajaţi pe şantierul termocentralei, pentru infracţiuni de furt cu consecinţe deosebit de grave, furt, complicitate la furt şi tăinuire, după caz.



Potrivit sursei citate, persoanele cercetate au vârste între 22 şi 48 de ani şi sunt din Deva, Hunedoara, Băiţa, Sântămăria-Orlea, Veţel, Vorţa, Ilia, Simeria, fiind bănuite de implicarea, în forme diferite, în sustragerea, transportarea sau valorificarea cablurilor din cupru.



Cei 12 suspecţi au fost duşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara pentru a fi audiaţi.



Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate şi pentru dispunerea măsurilor legale faţă de acestea.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor mai multor structuri şi subunităţi de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Editor : A.P.