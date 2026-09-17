Live TV

Furt de aproape 600.000 de euro de pe șantierul Termocentralei Mintia. Sunt vizaţi 12 angajaţi de pe şantier

Data publicării:
furt cupru mintia
18 percheziţii într-un dosar privind furtul unor cantităţi importante de cabluri din cupru de pe şantierul Termocentralei Mintia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Hunedoara au făcut, joi, 18 percheziţii într-un dosar penal în care se fac cercetări privind sustragerea unor cantităţi importante de cablu din cupru de pe şantierul Termocentralei Mintia. Sunt vizaţi 12 angajaţi de pe şantier, aceştia fiind duşi la audieri. Prejudiciul este estimat la aproape 600.000 de euro.

Potrivit IPJ Hunedoara, poliţiştii au pus în aplicare, joi, 18 mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele a 12 bărbaţi vizaţi de cercetări, fiind ridicate mai multe mijloace materiale de probă, inclusiv bucăţi de cablu de cupru şi diferite sume de bani, în lei şi valută.

„Cercetările au început în urma unei sesizări formulate la sfârşitul lunii august 2026, după ce reprezentanţii unei societăţi comerciale au constatat sustragerea, în mod repetat, a unor cabluri din cupru depozitate în incinta şantierului termocentralei, prejudiciul estimat fiind de peste 590.000 de euro”, a arătat sursa citată.

În baza probelor, poliţiştii au dispus continuarea cercetărilor faţă de 12 persoane, angajaţi pe şantierul termocentralei, pentru infracţiuni de furt cu consecinţe deosebit de grave, furt, complicitate la furt şi tăinuire, după caz.

Potrivit sursei citate, persoanele cercetate au vârste între 22 şi 48 de ani şi sunt din Deva, Hunedoara, Băiţa, Sântămăria-Orlea, Veţel, Vorţa, Ilia, Simeria, fiind bănuite de implicarea, în forme diferite, în sustragerea, transportarea sau valorificarea cablurilor din cupru.

Cei 12 suspecţi au fost duşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara pentru a fi audiaţi.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate şi pentru dispunerea măsurilor legale faţă de acestea.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor mai multor structuri şi subunităţi de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Corveta Soobrazitelni
3
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Bărbat din Făurei, prins cum fura mâncare din frigiderul unei case. La intrare, hoţul a rupt sfoara cu care era asigurată uşa
Barjă pe Dunăre.
Furt de combustibil de pe nave care tranzitează Dunărea. Polițiștii au găsit 2.500 litri de motorină la percheziții
bataie
Adolescent prins la furat într-un magazin din București, luat la bătaie de două angajate. Scandalul s-a întâmplat în fața clienților
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi comercializat agregate minerale”
universitatea Ovidius constanta
Percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Palatul Cotroceni: AUR și PSD s-au oferit, pe rând, să...
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Viitorul premier „să...
nicusor dan george simion consultari cotroceni
George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_USR_066_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă...
Ultimele știri
Pambuccian, la consultările de la Cotroceni: L-am rugat pe preşedinte să amâne propunerea de premier
Marea Britanie a cerut oficial SUA extrădarea fraților Tate. Ce acuzații apar împotriva lor
Preşedintele Senatului: „Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc astăzi. România nu mai poate prelungi interimatul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Palatul Buckingham, reacție fără precedent după acuzațiile contelui Spencer despre Diana: „Durerea poate...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită...
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kevin Costner, pozat cu o femeie cu 31 de ani mai tânără. Cine e blonda alături de care actorul alimentează...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Complimentele ei i-au atins inima. Amy Poehler l-a făcut să plângă pe Robert De Niro: „Nu-mi vine să cred”
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”