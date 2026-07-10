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Furtunile de praf au atins niveluri record în 2025. China s-a confruntat cu cel mai grav episod din ultimii zece ani

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Din articol
Cele mai mari concentraţii de praf, înregistrate în Africa Două miliarde de tone de praf ajung anual în atmosferă

Furtunile de praf au atins niveluri record în 2025 în unele regiuni ale lumii, în special în China şi de-a lungul frontierei dintre Statele Unite şi Mexic, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).

Conform celui mai recent raport al OMM asupra prafului atmosferic, aceste evenimente au afectat sănătatea publică şi mediul înconjurător, perturbând în acelaşi timp activitatea economică şi transporturile, transmite AFP.

„Concentraţia medie anuală globală de praf de la suprafaţă a rămas apropiată de cea din 2024, cu toate că au existat disparităţi regionale semnificative”, a indicat OMM în concluziile sale.

Cele mai mari concentraţii de praf, înregistrate în Africa

Cele mai mari concentraţii au fost înregistrate din nou în depresiunea Bodele din Ciad, una dintre cele mai active regiuni din lume în materie de emisii de praf, potrivit agenţiei ONU.

Africa de Nord şi Orientul Mijlociu s-au confruntat cu mai multe furtuni majore de praf, care au degradat calitatea aerului şi au redus considerabil vizibilitatea.

În China a avut loc, însă, cea mai severă furtună de praf înregistrată în această ţară în ultimii zece ani, în ceea ce priveşte intensitatea, extinderea geografică şi durata, după ce o furtună de praf din Mongolia a măturat regiunea în aprilie 2025, potrivit OMM.

Concentraţia pe oră de particule inhalabile (PM10) a atins niveluri care au depăşit cu mult recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), conform OMM.

„Furtunile de praf şi de nisip degradează calitatea aerului şi dăunează sănătăţii umane”, a declarat Celeste Saulo, secretar general al OMM, citată într-un comunicat.

„Acestea reduc productivitatea agricolă, perturbă transportul terestru şi aerian, exercită presiune asupra sistemelor de alimentare cu apă şi energie şi dăunează ecosistemelor”, a adăugat ea.

În regiunea deşertică de la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite, furtunile de praf au fost „excepţional de frecvente, de intense şi de persistente”, iar oraşul El Paso din Texas a înregistrat 50 de zile de furtuni de praf în 2025, mai mult decât dublul mediei anuale.

Două miliarde de tone de praf ajung anual în atmosferă

În fiecare an, aproximativ două miliarde de tone de praf sunt eliberate în atmosferă. Acest praf poate fi transportat pe sute şi chiar mii de kilometri, pe continente şi oceane.

Principalele surse globale sunt situate în regiuni aride şi semiaride, în special în deşerturi vaste, cum ar fi Sahara în Africa, Gobi în Asia şi deşertul din Arabia, în Orientul Mijlociu.

Furtunile de praf şi nisip, care afectează în prezent peste 150 de ţări, sunt în mare parte naturale, însă gestionarea deficitară a terenurilor şi a surselor de apă, precum şi secetele şi degradarea mediului înconjurător, reprezintă factori care contribuie din ce în ce mai mult la acest fenomen, potrivit OMM.

Editor : Ana Petrescu

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