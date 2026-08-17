Galaţi: Bărbat cercetat pentru tentativă de omor, după ce şi-ar fi lovit soţia cu maşina pe o trecere de pietoni

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Galaţi este cercetat pentru tentativă de omor, după ce şi-ar fi lovit intenţionat cu autoturismul soţia, care traversa strada pe o trecere de pietoni, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

„În data de 17 august 2026, la ora 15:33, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Oţelarilor, din municipiul Galaţi, în urma căruia o femeie ar fi fost acroşată pe marcajul pietonal (...) Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Galaţi, pe fondul unui conflict existent cu soţia sa, o femeie de 37 de ani, ar fi observat-o pe aceasta în timp ce se angaja în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi accelerat autoturismul către femeie, acroşând-o cu partea stângă-faţă a autovehiculului şi proiectând-o pe partea carosabilă”, informează IPJ Galaţi.

Potrivit sursei citate, bărbatul şi-ar fi continuat deplasarea pe strada Oţelarilor către strada Stadionului, unde ar fi lovit un autoturism parcat în afara părţii carosabile. Ulterior, acesta s-ar fi întors în zona trecerii de pietoni, unde se afla femeia rănită, fiind oprit de mai mulţi trecători.

Femeia rănită a fost preluată şi transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale şi efectuarea unor investigaţii de specialitate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea privind consumul de substanţe psihoactive a fost negativă. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, în urma completării formularului de evaluare a riscului, poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent pentru victimă şi au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva soţului acesteia.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, în baza unei ordonanţe de delegare dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, în referire la tentativă la infracţiunea de omor.

Editor : Sebastian Eduard