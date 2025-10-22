Live TV

Generalul Gheorghiţă Vlad face precizări despre stagiul militar voluntar: „În patru luni nu o să scoatem piloţi de F-16”

Data publicării:
Bucharest,,Romania,-,January,24,,2024:,Details,With,A,Romanian
Militari români. Foto: Shutterstock

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat miercuri că, în funcţie de alocările bugetare, vor putea fi pregătiţi între 1.000 şi 10.000 de militari voluntari pe an. El precizează că nu va fi o pregătire militară specializată sută la sută şi nu trebuie să ne aşteptăm că în patru luni scoatem piloţi de F-16 sau trăgători cu instalaţiile Patriot. 

Generalul Gheorghiţă Vlad a fost întrebat cât de urgentă este necesitatea introducerii conceptului de militar voluntar.

„MApN a adus în discuţia publică această problemă, din punctul meu de vedere, de securitate naţională. Rezerva operaţională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de faţă. Conform legii, soldaţii gradaţi din rezerva operaţională pot fi menţinuţi şi în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofiţer, maistru militar, ofiţer ca urmare a parcurgerii unor anumite stadii de pregătire în virtutea pregătirii pe care au avut-o, pot fi menţinuţi în activitate până la o vârstă de 63 de ani, după care sunt trecute în postura de retragere”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad, într-o conferinţă de presă, potrivit Nres.ro. 

El a precizat că în funcţie de alocările bugetare pot fi pregătiţi între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntar pe an.

„Soluţia pe care Ministerul Apărării a identificat-o este modificarea legii 446, legea pregătirii populaţiei pentru apărare şi introducerea acestui serviciu alternativ, de militar voluntar în termen. Statul Major al Apărării, prin structurile subordonate, are capacitatea de a începe în funcţie de alocările bugetare, începând de anul viitor, acest program de pregătire pentru militari. În funcţie de alocările bugetare, repet, dacă avem alocări bugetare, putem să pregătim între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an. Urmând ca din anul doi, anul trei, aceste capacităţi să crească gradual, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile”, a explicat Şeful Statului Major al Apărării.

El a menţionat că de deşi este serviciu militar voluntar va fi făcută o selecţie.

„Pentru anumite categorii de militari vor trebui să îndeplinească anumite condiţii fizice, să aibă anumite examene psihologice şi examene medicale corespunzătoare specialităţii în care sunt încadraţi. Nu o să fie o pregătire militară specializată 100%, să ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot. Este o pregătire militară de bază astfel încât să-i dea capacitatea de a fi încadrat în anumite poziţii în ştatele de organizare ale Armatei României”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Camera Deputaților a aprobat azi proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. Acesta merge la Senat și apoi la promulgare.

Citește și: Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Explozie în Rahova.
2
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
3
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
4
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos...
doctor, cezariana, nastere
Reacția spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Ultimele știri
Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate"
În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie (Le Figaro)
WhatsApp și Telegram, restricționate parțial în Rusia. Presiuni pentru Internetul suveran
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
exercitiu militari romani, bucuresti
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
nicusor dan in campanie electorala
Nicuşor Dan: Principala ameninţare în momentul acesta este la securitatea cibernetică. Ce propune președintele ales
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, spune că Rusia atacă România constant de la distanță: „Sunt foarte multe pericole”
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Provocarea celor 15 secunde. Găseşte trei diferenţe între imaginile de toamnă
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Paula Seling, la opt ani de când a adoptat-o pe fiica ei: "Cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu ni l-a...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său