Generalul în retragere Stelian Dinu, veteran de război, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunţul a fost făcut de către Ministerul de Interne, pe pagina de Facebook.

„Transmitem, cu profund regret, vestea trecerii la cele veşnice a domnului general Stelian Dinu. Plecarea sa dintre noi reprezintă un moment de tristeţe pentru toţi cei care l-au cunoscut şi i-au apreciat activitatea de-a lungul timpului. În aceste clipe dificile, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată şi către cei apropiaţi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis, marţi, de oficialii Ministerului de Interne, pe pagina de Facebook.

Generalul Stelian Dinu este veteran de război şi a condus Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI.

La 4 august 2019, Asociaţia îi transmitea un mesaj de felicitare la împlinirea vârstei de 90 de ani.

La 15 mai 2017, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru avansarea în grad: „Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, în retragere, a domnului general de brigadă – cu o stea, în retragere, veteran de război Dinu Stelian din Ministerul Afacerilor Interne”.

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Editor : Sebastian Eduard