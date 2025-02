George Simion a declarat, joi seară la Digi24, referitor la plecarea în SUA a fraților Tate, că este o dovadă în plus că sistemul juridic românesc nu funcționează. „Avem un stat nefuncțional, un stat paralizat”, a adăugat liderul AUR.

„Eu consider că este o dovadă în plus că avem probleme mari cu sistemul juridic românesc. Sunt bucuros că din ce în ce mai multe voci, și dumneavoastră, și din ce în ce mai multă presă, opinie publică românească are poziții suveraniste. M-aș fi bucurat să aibă exact aceleași poziții când a fost omorât Teo Peter de către un cetățean american, care a fost lăsat să plece din țară. Eh trebuie să decidem noi cu privire la răufăcătorii din țara noastră”, a afirmat George Simion, întrebat ce părere are că frați Tate au reușit să ajungă în SUA, în contextul ridicări interdicției de a pleca din țară și ridicării sechestrului pe avere, joi seară la Digi24.

Chestionat dacă frații Tate nu trebuiau să plece, Simion a răspuns: „Sistemul juridic românesc nu funcționează, ca multe alte instituții”.

„Avem un stat nefuncțional, un stat paralizat. Exact (nu trebuiau să plece - n.r.). Dar asta e o opinie suveranistă. Trebuie să v-o însușiți și dumneavoastră”, a completat liderul AUR.

„Era o întrebare și dumneavoastră ne spuneți că frații Tate trebuiau să rămân în țară”, i-a replicat Cosmin Prelipceanu.

„Și eu v-am spus... da”, a adăugat Simion.

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Florida, după ce au părăsit România joi de dimineață, la ora 6.05, cu un avion privat care a decolat de la Aeroportul Henri Coandă. Ei au spus că intenționează să se întâlnească cu „persoane importante”, fără a dezvălui cine ar putea fi acestea. Guvernatorul Floridei a transmis că cei doi nu sunt bineveniți.

Procurorii români au declarat că interdicția de călătorie a fost ridicată, iar pașapoartele americane ale celor doi le-au fost returnate, dar investigațiile privind presupusele lor infracțiuni nu au fost abandonate și se așteaptă ca ei să se întoarcă în România.

Editor : Ana Petrescu