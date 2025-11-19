Live TV

George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

george simion liderul aur
Liderul AUR, George Simion, într-un live pe Facebook, din Parlament. Foto: Captura foto
Din articol
Ilașcu, decorat de președintele României Flavia Groșan, vedetă pentru teoriile conspirației 

George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea medicului devenit vedetă în timpul pandemiei pentru răspândirea teoriilor conspirației, Flavia Groșan. 

Simion a scris, într-o postare pe Facebook: „România🇹🇩 din ceruri e mai bogată. Mulțumim Flavia Groșan, Mulțumim Ilie Ilașcu, mulțumim luptătorilor noștri!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postarea liderului AUR vine după ce medicii au confirmat moartea Flaviei Groșan. Important de punctat este că Simion nu a avut un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook în momentul în care a fost anunțată moartea lui Ilie Ilașcu. 

Amintim, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București.

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, la Taxobeni, din Raionul Fălești, R. Moldova. Este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200 mii de locuitori ai Tiraspolului, 35 de mii erau de etnie română, adică circa 17%, și care nu aveau nicio școală, nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă.

A fost președinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol din anul 1989 până în 1992, an în care organizația a fost lichidată de forțele separatiste transnistrene. Frontul Popular și-a început activitatea în primăvara anului 1989, ajungând până la peste 5 000 de membri activi, iar după 1990, odată cu „formarea” așa-zisei „Republici Transnistria”, s-a declanșat o luptă aprigă împotriva organizației.

În anul 1992, Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din R. Moldova. Ilașcu și unitatea sa specială au luptat în spatele frontului și au adus mari pierderi Armatei a 14 a Federației Ruse și bandelor de cazaci veniți să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la domiciliile lor de la Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilașcu, decorat de președintele României

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte, dar este și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău (în perioadele 1994-1998 și 1998-2000), apoi membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei.

Fiind parlamentar european încarcerat ilegal la Tiraspol, problema lui Ilie Ilașcu și a Grupului său a fost discutată la cele mai înalte tribune europene și după 9 ani de detenție a fost eliberat. Ilie Ilașcu s-a stabilit ulterior la București, a fost pentru o perioadă senator român, după care s-a retras din viața publică, ducând un trai modest.

În anul 2001, Ilie Ilașcu a fost decorat de președintele Ion Iliescu cu Ordinul Național „Steaua României”. La 2 august 2010 membrii „Grupului Ilașcu” au fost decorați de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul Republicii”.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr. 216 din București, începând de marti, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

Flavia Groșan, vedetă pentru teoriile conspirației 

Amintim, medicul pneumolog Flavia Groșan murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, potrivit unor surse Digi24. Decesul a fost pronunțat la ora 11:24. Groșan era internată de circa o lună și suferea de cancer la plămâni.

Ea era anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce postase un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: `Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”. Oamenii de știință au infirmat că ar exista vreo legătură între paracetamol și autism. 

Încă din pandemia de COVID-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

Editor : A.R.

