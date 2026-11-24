George Simion a anunțat printr-o postare pe Facebook că a fost chemat în calitate de suspect la Parchetul General. Potrivit informațiilor Digi24, este vorba despre dosarul deschis anul trecut, pe fondul unui mesaj public transmis de liderul AUR în contextul violențelor din martie 2025, din Centrul Capitalei.

Liderul AUR nu a dat detalii despre dosarul în care ar urma să fie audiat.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General!”, potrivit unei postări transmise de George Simion, pe Facebook.

O posibilă explicație, confirmată și de sursele Digi24, ar putea-o reprezenta dosarul deschis din oficiu de Parchetul General în anul 2025 pentru instigare publică.

Dosarul a fost deschis după ce George Simion a postat un clip video prin care a incitat la violență în contextul incidentelor care au avut loc în zona sediului Biroului Electoral Central.

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Atunci, liderul AUR, care imediat și-a nuanțat declarația, a transmis inițial că cei care au contribuit la decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a-i invalida candidatura lui Călin Georgescu ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Editor : M.G.