Live TV

Gestul care l-a costat 18.000 lei pe un șofer de TIR: a încercat să ascundă o neregulă cu alta

Data publicării:
Amendă uriașă pentru un șofer de TIR care a vrut să ascundă o neregulă cu alta. Bărbatul a acoperit cu bandă numerele de înmatriculare. A crezut că așa va putea să circule fără să fie prins că nu a plătit rovinieta.

 

Șoferul de 42 de ani din Bihor a fost oprit la începutul acestei săptămâni pe DN1 de polițiștii de la Brigada Rutieră. Aceștia au constatat că numerele de înmatriculare ale TIR-ului erau acoperite cu bandă izolatoare albă, pentru ca mașina să nu poată fi detectată de camerele de rovinietă de pe traseu, prin intermediul cărora CNAIR trimite amenzi șoferilor care nu sunt în regulă cu plata taxei de drum.

La controlul amănunțit, oamenii legii au realizat că mașina nu avea rovinietă valabilă. În plus, șoferul nu folosea nici cardul tahograf.

Amenda în acest caz a fost una uriașă, peste 18.600 de lei.

În plus, certificatul de înmatriculare al mașinii a fost reținut, iar mașina imobilizată.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Te-ar putea interesa și:
autostrada politia
Șofer prins circulând cu 224 de km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul de la volan și cât timp a rămas fără permis
semn accident rutier
Accident grav în Caraș-Severin: șoferul a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Trei copii și o femeie au fost răniți
image_1775899852295
O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Explicația dată polițiștilor: „Mi se ard cozonacii în cuptor”
vitezoman
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
vandali filmati
Vandalism filmat și amendat cu mii de lei. Cum s-au dat singuri de gol doi tineri teribiliști din Oradea. „Mi se pare de prost gust”
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Unde s-a...
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (2)
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiu temporar...
Sistem de rachete Patriot.
Țările europene au fost avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri...
Ultimele știri
Izvorul Tămăduirii 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
A fost stabilit locul exact unde a fost casa din Londra a lui Shakespeare. Expertă: „Era aproape de locul de muncă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o eră a norocului începând cu 16 aprilie 2026. Schimbarea astrală care le aduce bani și...
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Alessandro Caparco a făcut topul portarilor din SuperLiga! Surpriza de pe primul loc: “Le-a adus 12-13...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Jaf la Institutul Oncologic București: 600.000 de lei pentru abonamente „fantomă”. iPhone-uri de lux...
Adevărul
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare mare pe 17 aprilie 2026. Semnificație și obiceiuri
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Cel mai sângeros atac al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul anului: cel puțin 17 morți și peste 100 de...
Newsweek
Ai muncit în condiții grele? Poți ieși la pensie cu ani buni înainte de termen. Care sunt pașii?
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...