Gestul care l-a costat 18.000 lei pe un șofer de TIR: a încercat să ascundă o neregulă cu alta

Amendă uriașă pentru un șofer de TIR care a vrut să ascundă o neregulă cu alta. Bărbatul a acoperit cu bandă numerele de înmatriculare. A crezut că așa va putea să circule fără să fie prins că nu a plătit rovinieta.

Șoferul de 42 de ani din Bihor a fost oprit la începutul acestei săptămâni pe DN1 de polițiștii de la Brigada Rutieră. Aceștia au constatat că numerele de înmatriculare ale TIR-ului erau acoperite cu bandă izolatoare albă, pentru ca mașina să nu poată fi detectată de camerele de rovinietă de pe traseu, prin intermediul cărora CNAIR trimite amenzi șoferilor care nu sunt în regulă cu plata taxei de drum.

La controlul amănunțit, oamenii legii au realizat că mașina nu avea rovinietă valabilă. În plus, șoferul nu folosea nici cardul tahograf.

Amenda în acest caz a fost una uriașă, peste 18.600 de lei.

În plus, certificatul de înmatriculare al mașinii a fost reținut, iar mașina imobilizată.

