Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro

Gherilele columbiene active la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, la o zi după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, potrivit unor comunicate difuzate pe rețelele sociale, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Gherila Armata de Eliberare Națională (ELN) a transmis, într-un mesaj publicat pe Telegram, că se alătură „tuturor patrioților, democraților și revoluționarilor” pentru „a înfrunta planurile imperiale împotriva Venezuelei și a popoarelor din America de Sud”.

La rândul lor, Disidenții FARC, foști membri ai gherilei care au refuzat acordul de pace și demobilizarea semnate în 2016, au avertizat că sunt pregătiți să lupte „până la ultima picătură de sânge” împotriva „imperiului” american, „dacă va fi necesar”.

Mesajul a fost publicat pe rețeaua X, unde aceștia au scris că „mai devreme sau mai târziu, imperiul yankeu va cădea”.

Potrivit unor experți citați de AFP, aceste grupări armate ilegale, implicate în traficul de cocaină, circulă pe teritoriul Venezuela cu bunăvoința armatei venezuelene, profitând de controlul limitat al statului în zonele de frontieră și de relațiile tensionate cu Statele Unite ale Americii.

Columbia își întărește securitatea la graniță

În acest context tensionat, președintele columbian Gustavo Petro a anunțat desfășurarea a aproximativ 30.000 de soldați pentru întărirea punctelor de trecere de la frontiera cu Venezuela.

Autoritățile de la Bogotá au plasat țara în stare de alertă, pe fondul temerilor legate de posibile atentate comise de aceste grupări armate ilegale.

Măsura vine pe fondul escaladării tensiunilor regionale și al riscului ca situația de securitate de la granița columbiano-venezueleană să se deterioreze rapid, în urma evenimentelor recente și a reacțiilor venite din partea gherilelor active în zonă.

Editor : A.D.