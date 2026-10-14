București: Ghișeele Brigăzii Rutiere se mută în Hala Laminor, începând de luni, 19 octombrie

Brigada Rutieră informează cetățenii că, începând de luni, 19 octombrie, 2026, activitățile de relații cu publicul privind restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute, precum și eliberarea altor documente specifice, se vor desfășura într-o nouă locație, situată în Hala Laminor, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Până atunci, în datele de 17-18 octombrie ghișeele vor fi închise.

Mutarea activităţii are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor oferite cetăţenilor, eficientizarea serviciilor de relaţii cu publicul şi asigurarea unui acces mai facil la serviciile puse la dispoziţie de Brigada Rutieră.

Pentru organizarea activității în noul sediu, ghișeele vor fi închise în perioada 17–18 octombrie 2026, urmând ca programul de lucru cu publicul să fie reluat luni, 19 octombrie, la noua adresă.

"Reamintim cetăţenilor că o parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate şi online, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne, hub.mai.gov.ro. Prin intermediul acesteia pot fi solicitate istoricul sancţiunilor rutiere, informaţii privind situaţia punctelor de penalizare şi poate fi verificat statusul permisului de conducere. Vă recomandăm să aveţi în vedere noua adresă şi perioada de suspendare temporară a activităţii ghişeelor atunci când planificaţi o vizită la Brigada Rutieră", mai arată comunicatul Brigăzii Rutiere.

Mutarea activității are ca scop îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor, eficientizarea serviciilor de relații cu publicul și asigurarea unui acces mai facil la serviciile puse la dispoziție de Brigada Rutieră.

Editor : Sebastian Eduard