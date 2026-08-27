Goana după rechizite a început anul acesta mai devreme. Părinții par că se grăbesc să profite de oferte. Ca în fiecare an, bugetul necesar este mai mare decât calculele inițiale. Dincolo de rechizitele din lista propriu-zisă, în bonul de cumpărături cântăresc mult și preferințele copiilor.

Ghiozdane cu personaje de film, haine și încălțăminte de firmă sau rechizite cu branduri cunoscute - sunt printre cele mai căutate produse înainte de începerea școlii. Unii părinți își setează limite dinainte să plece de acasă, alții cedează și cheltuiesc cu mult peste bugetul alocat, la insistențele copiilor.

„Mi-am luat acuarele și o planșetă, mi-am luat astea și trolerul acesta, fiindcă o să am multe caiete”, spune un băiat.

„Am cheltuit 1.500 de lei. Astăzi am cumpărat doar mărunțișurile: plastilină, bețișoare, ascuțitori, radiere, carioci, nu mare lucru”, spune o mamă.

„Ne restricționăm pe una-două dorințe, nu mergem mai departe”, mărturisește cineva.

„În jur de 400 de lei am cheltuit până acum”, calculează altcineva.

Cu cât oferta de produse e mai mare și mai diversificată, cu atât cresc și sumele pe care le plătesc părinții.

„Un coș complet, dar economic costă undeva la 500 de lei. Au fost la modă ghiozdanele cu echipe de fotbal sau fotbaliști, din cauza Campionatului Mondial, iar pentru fete KPop este pe primul loc”, spune Roxana Vlașin, managerul unui magazin de birotică.

„Nu aduce niciun prejudiciu emoțional copilului dacă discutăm în prealabil care este suma cu care ieșim astăzi la cumpărături”, e de părere psihologul Lenke Iuhos.

Cei care nu au timp să umble prin magazine și preferă comenzile online pot găsi oferte mai atractive. Specialiștii le recomandă să fie atenți de unde cumpără și să verifice cât de sigure sunt plățile online.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia