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Video Greva din sănătate a fost suspendată. SANITAS: Dăm o şansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării

Data actualizării: Data publicării:
2026-07-28-4748
Angajați din sistemul de sănătate, membri ai Sindicatului SANITAS aflați în grevă generală protestează în fața spitalelor Cantacuzino și Floreasca, în București, 28 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Federaţia SANITAS a anunțat vineri dimineață suspendarea grevei generale din sănătate. „Nu închidem greva, ci dăm o şansă politicului să se reseteze şi să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, precizează sindicaliştii. SANITAS adaugă, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a organizației, că obiectivele pentru perioada următoare sunt negocierea unui alt proiect al legii salarizării, „mai corect, mai coerent şi mai echitabil”, negocierile fiind purtate cu „un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat”. Greva este suspendată până la apariţia unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Până atunci, sindicaliștii vor purta banderole.

„Astăzi putem spune cu toată convingerea: Am reuşit! Am fost auziţi! Am demonstrat că SANITAS este o forţă organizată, hotărâtă şi unită. Greva noastră şi-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate şi din cel de asistenţă socială. În 29 iulie, Federaţia Sanitas din România a obţinut încă o victorie: Camera Deputaţilor a aprobat un amendament la Legea sănătăţii, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat. De asemenea, adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puţin, amânată. Reuşita vă aparţine vouă, tuturor colegilor care s-au mobilizat, care au avut curajul să acţioneze şi care au vorbit cu o singură voce”, este mesajul adresat de SANITAS membrilor de sindicat.

Conform Sanitas, proiectul legii salarizării, aşa cum îl „vând” partidele care fac parte din guvernul interimar, nu mai există , din punctul de vedere al organizaţiei sindicale.

„Am explicat timp de mai multe săptămâni de ce este un proiect inechitabil şi lipsit de logică economică. Am argumentat cu calcule şi le-am prezentat în toate mediile posibile: politicieni, partide parlamentare, mass-media etc. Am demonstrat că legea e greşită inclusiv experţilor Băncii Mondiale. Am obţinut şi o decizie de instanţă care confirmă că guvernul Bolojan este interimar şi nu mai are puterea politică de a construi şi promova un proiect de lege”, au transmis sindicaliștii.

Ei afimă că din acest moment au două noi obiective: negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent şi mai echitabil; purtarea acestor negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat.

„Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Naţional Sanitas a decis SUSPENDAREA grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării.

NU ÎNCHIDEM GREVA, ci dăm o şansă politicului să se reseteze şi să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării.

Reducem, în acest fel, şi presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienţilor şi a personalului, din respect şi grijă pentru fiecare dintre aceştia”, scrie în anunțul SANITAS.

„Dacă în acest timp nu se găsesc soluţii la revendicările SANITAS, avem posibilitatea legală să redeschidem greva generală fără să mai parcurgem încă odată toate etapele impuse de lege. În acelaşi timp, împreună cu cele cinci confederaţii sindicale, am extins astăzi acţiunile sindicale într-o nouă direcţie: vin alături de noi sindicatele din toate sectoarele publice - educaţie, administraţie publică, cultură etc. în susţinerea negocierii unui nou proiect de lege a salarizării cu cei care au sau vor avea mandatul şi responsabilitatea de a lua decizii politice reale. Comunicatul comun al CNSLR-Frăţia, Cartel Alfa, BNS, CSDR şi Meridian, publicat miercuri, 29 iulie 2026, transmite clasei politice un mesaj clar: Sindicatele din România se unesc pentru un scop comun: o nouă lege a salarizării care să rezolve inechităţile şi să dea valoarea socială binemeritată angajaţilor din sectorul public, o lege care se discută, se negociază cu partenerii sociali şi nu se face la presiunea termenului de 31 august”, a mai precizat SANITAS, făcând apel la unitate.

Reprezentanţii SANITAS au subliniat: „Vor fi, cu siguranţă, multe dezinformări şi încercări de manipulare, de aceea accentuăm: GREVA SANITAS NU SE TERMINĂ! EA SE SUSPENDĂ până la apariţia unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Vom reanaliza la acel moment oportunitatea reluării grevei generale sau închiderii complete a conflictului de muncă”.

Până atunci, sindicaliştii vor purta banderole. Ei le-au mulţumit pacienţilor pentru răbdare şi înţelegere.

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Editor : B.E.

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