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Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură acel analist vorbea în numele agenţiei”

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat vineri că PSD va solicita un punct de vedere oficial de la Fitch, dacă şi-a schimbat în ultima lună punctul de vedere, după ce un analist al agenţiei a declarat că România riscă o retrogradare a ratingului suveran al ţării la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii în datoria statului) din cauza crizei politice prelungite, care pune în pericol credibilitatea fiscală. „O să rog echipa de jurişti să facă o analiză, pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar şi penale”, a mai declarat Grindeanu.

„Am văzut astăzi o ştire care face foarte mult rău României şi anume faptul că agenţia Fitch ar fi anunţat că intrăm în junk. Una e agenţia Fitch, care în urmă o lună a spus că îşi păstrează ratingul, şi alta e un analist care a dat un interviu”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3, despre declaraţia oficialului de la Fitch.

El a anunţat că „PSD va solicita un punct de vedere oficial, dacă şi-a schimbat în ultima lună punctul de vedere şi despre afirmaţiile acestui analist şi în ce măsură acest analist vorbea în numele agenţiei”. 

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„Eu o să rog echipa de jurişti să facă o analiză, fac foarte mult rău aceste ştiri şi pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar şi penale. Eu nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România”. 

România riscă o retrogradare a ratingului suveran al ţării la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii în datoria statului) din cauza crizei politice prelungite, care pune în pericol credibilitatea fiscală, a avertizat un analist al agenţiei de rating Fitch într-un interviu pentru Bloomberg.

Capacitatea Guvernului de a reduce deficitul bugetar în continuare şi de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esenţiale pentru evaluarea bonităţii ţării pe termen scurt. Fitch are programată o evaluare a ratingului de credit al României în ianuarie 2027, conform Profit.ro.

Editor : Sebastian Eduard

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