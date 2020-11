Grupul Digi se numără printre cele mai responsabile companii din România

#DigiEdu – educație. Proiecte pentru sprijinirea copiilor din comunitățile dezavantajate, alături de parteneri din societatea civilă/ ONG-uri și autorități publice locale - Salvați Copiii România, World Vision România, Hope and Hopes for Children România și SOS Satele copiilor. De asemenea, compania a sprijinit prima școală smart din mediul rural, Școala din Ciugud, cu servicii de conectivitate și a susținut Olimpiada de Matematică a Satelor din România (2019, Cluj-Napoca), a premiat elevii cu rezultate bune la învățătură din Brașov, Oradea, Pitești.

#DigiActiv – digitalizare pentru creșterea calității vieții și a incluziunii sociale . Cel mai important proiect, organizat în parteneriat cu World Vision România, a făcut ca trei școli situate în sate izolate și sărace din județele Dolj și Vaslui să fie dotate cu computere recondiționate, modemuri și servicii de internet gratuite (pentru doi ani). De asemenea, compania a sprijinit campania Mov Crăciun 2019, derulată de Hope and Homes for Children (HHC) și Digi24, prin care activitatea acestei asociații a fost adusă în atenția publicului, iar copiii din Casa de tip familial ”Cavalerii”, construită cu sprijinul finanțării obținute de acest ong, au avut parte de un Crăciun ca în familie, alături de vedetele și prezentatorii Digi24, DigiSport și DigiFM.

#DigiBenefit – încurajarea voluntariatului și a spiritului de inițiativă. „Digi Donează Viață” , campania de donare de sânge organizată pentru prima dată în acest an cu sprijinul centrelor de transfuzii din București și locale, a adunat în jurul acestei cauze aproape 700 dintre angajații noștri, 558 fiind donatori viabili. Generozitatea lor a ajutat aproximativ 1.800 de pacienți care au nevoie urgentă de transfuzii de sânge să depășească situațiile critice de sănătate.

#DigiWell – sănătate și wellbeing. Maratonul București 2019 a implicat mulți dintre colegii noștri, inclusiv prezentatori TV și gazde radio. Ei au alergat pentru Hope and Homes for Children România, un ONG a cărui misiune este să ofere o familie și o casă pentru fiecare copil român care încă trăiește în instituții de stat. Alt proiect care a beneficiat de implicarea deplină a angajaților noștri în 2019 este Casiopeea, Cursa Roz, un marș anual pentru femeile care suferă de cancer la sân. Din taxele de participare achitate pentru înscrierea la acest eveniment sportiv se strâng fondurile necesare achiziționării de proteze mamare pentru 200-300 de beneficiare, în fiecare an. Anul trecut, Grupul Digi a susținut asociația Dăruiește Viață în construcția primului spital de oncologie și radioterapie pentru copii și a devenit, astfel, acționar la Fericire.