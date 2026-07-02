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Guvernul a alocat 3,15 milioane de lei pentru neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile populației

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guvern sedinta
Foto: gov.ro
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Guvernul a aprobat, joi, un plafon de 3,15 milioane de lei pentru anul 2026 destinat schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali.

Potrivit comunicatului de presă al Executivului, măsura asigură continuitatea schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 1218/2024, aprobată de Comisia Europeană, și oferă predictibilitate în ceea ce privește finanțarea acestor activități.

Fondurile vor fi alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, în limita creditelor bugetare aprobate.

Guvernul arată că schema contribuie la prevenirea răspândirii bolilor la animale, la reducerea costurilor pentru combaterea și eradicarea acestora și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice. Totodată, măsura sprijină respectarea normelor de biosecuritate, protecția mediului și menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2025–2027 depășește 112,5 milioane de lei, sumele urmând să fie aprobate anual prin hotărâre de Guvern din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Editor : Ana Petrescu

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