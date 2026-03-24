Guvernul a amânat ședința de azi în care trebuia să adopte ordonanța de urgență pentru limitarea adaosului comercial la carburanți

Guvernul a amânat ședința extraordinară anunțată pentru marți, ora 17.00, după ce Consiliul Economic și Social (CES) nu a acordat aviz pentru proiectul de ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și este limitat adaosul comercial practicat de operatorii economici din lanțul de producție, import și distribuție a carburanților.

Adoptarea actului normativ este amânată până la obținerea avizului CES, necesar în procedura de adoptare a ordonanțelor de urgență.

CES a precizat pe site-ul propriu că a amânat avizarea proiectului, menţionând că termenul este 6 aprilie, conform prevederilor articolului 7 alineat (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform CES, lipsesc avizele pe proiectul de act normativ din partea vicepremierului Marian Neacşu şi a Ministerului Justiţiei.

Ce prevede proiectul

Potrivit documentului, adaosul comercial va fi limitat la cel mult 50% din media înregistrată în ultimele 12 luni, măsura fiind justificată prin necesitatea prevenirii unor dezechilibre de piață.

„Măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă”, mai prevede proiectul de ordonanță de urgență.

Limitarea este aplicată pe întreg lanțul de activitate economică, iar prin adaos comercial se înțelege diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție sau achiziție, pentru fiecare operator economic.

