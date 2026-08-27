Live TV

Guvernul a decis majorarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului ,,Sistem de alertă timpurie – SAT”. Ce presupune acest lucru

Data actualizării: Data publicării:
carte electronica de identitate
Carte electronică de identitate. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul a reaprobat, joi, Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Sistem de alertă timpurie - SAT (Early warning system)", în vederea consolidării performanţei, rezilienţei şi capacităţii de răspuns la evoluţia ameninţărilor cibernetice şi informaţionale asociate ecosistemului Cărţii Electronice de Identitate. Astfel, cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi majorate de la 106,4 milioane lei (sumă aprobată iniţial), la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în bugetul aprobat prin PNRR, prin care este finanţat acest proiect.

„Sistemul de Alertă Timpurie – SAT implementat în vederea consolidării performanţei, rezilienţei şi capacităţii de răspuns la evoluţia ameninţărilor cibernetice şi informaţionale asociate ecosistemului Cărţii Electronice de Identitate va fi dezvoltat. În acest sens, Guvernul a reaprobat Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru această investiţie”, anunţă Guvernul într-un comunicat oficial.

Potrivit noilor date, cheltuielile pentru implementarea proiectului de investiţii vor fi majorate de la 106,4 milioane lei (sumă aprobată iniţial), la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în bugetul aprobat prin PNRR, prin care este finanţat acest proiect.

„Prin proiectul de investiţii „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)” se are în vedere asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în emiterea şi gestionarea cărţii electronice de identitate (CEI), inclusiv pentru infrastructura IT&C care susţine serviciile digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul SAT are un rol esenţial în protejarea resurselor informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru personalul MAI”, explică Guvernul. 

Sistemul facilitează interacţiunea digitală dintre entităţile publice/private şi cetăţeni, prin intermediul unei infrastructuri informatice sigure şi reziliente.

Proiectul este finanţat prin PNRR, Componenta 7 – Transformare digitală, în cadrul Investiţiei 8 – CEI şi semnătura digitală calificată, Jalon 174, şi propune o abordare integrată şi proactivă pentru prevenirea, descurajarea şi contracararea agresiunilor cibernetice complexe.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat uniunea europeana ue euro reinarmare
Guvernul anunță cum se împart cei 16,6 miliarde de euro primiți prin programul de apărare SAFE
centrale eoliene offshore
Guvernul a stabilit zonele din Marea Neagră care vor putea găzdui viitoarele parcuri eoliene. La cât se ridică impactul economic
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Cum va plăti România eșecul legii salarizării. Economist : „Statul trebuie să înlocuiască banii europeni cu împrumuturi scumpe”
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea Salarizării a eșuat. Pîslaru spune cum s-a ajuns aici: „PSD și-a făcut calcule electorale. Vor să vină să dea ei, nu Bolojan”
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Muncii dă vina pe PSD pentru eșecul legii salarizării: „A sabotat fiecare pas” al reformei
Recomandările redacţiei
moscova
Rusia expulzează un diplomat român din Moscova. Reacția Ministerului...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu a comentat la CNN vizita șefului CIA la Moscova: „Am spus...
viitură
Risc de viituri și inundații: avertizare hidrologică cod galben...
Serghei Narîșkin
Șeful spionajului rus, Serghei Narîșkin, confirmă întâlnirea cu John...
Ultimele știri
Bulgaria va primi din Belgia şi Ţările de Jos şapte nave pentru depistarea şi neutralizarea minelor marine
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun Deep. Declarațiile vin la 7 zile după incident
Guvernul pregătește noi intervenții pe Dunăre pentru a direcționa mai multă apă spre centrala de la Cernavodă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja