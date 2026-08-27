Guvernul a decis majorarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului ,,Sistem de alertă timpurie – SAT”. Ce presupune acest lucru

Guvernul a reaprobat, joi, Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Sistem de alertă timpurie - SAT (Early warning system)", în vederea consolidării performanţei, rezilienţei şi capacităţii de răspuns la evoluţia ameninţărilor cibernetice şi informaţionale asociate ecosistemului Cărţii Electronice de Identitate. Astfel, cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi majorate de la 106,4 milioane lei (sumă aprobată iniţial), la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în bugetul aprobat prin PNRR, prin care este finanţat acest proiect.

„Sistemul de Alertă Timpurie – SAT implementat în vederea consolidării performanţei, rezilienţei şi capacităţii de răspuns la evoluţia ameninţărilor cibernetice şi informaţionale asociate ecosistemului Cărţii Electronice de Identitate va fi dezvoltat. În acest sens, Guvernul a reaprobat Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru această investiţie”, anunţă Guvernul într-un comunicat oficial.

Potrivit noilor date, cheltuielile pentru implementarea proiectului de investiţii vor fi majorate de la 106,4 milioane lei (sumă aprobată iniţial), la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în bugetul aprobat prin PNRR, prin care este finanţat acest proiect.

„Prin proiectul de investiţii „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)” se are în vedere asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în emiterea şi gestionarea cărţii electronice de identitate (CEI), inclusiv pentru infrastructura IT&C care susţine serviciile digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul SAT are un rol esenţial în protejarea resurselor informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru personalul MAI”, explică Guvernul.

Sistemul facilitează interacţiunea digitală dintre entităţile publice/private şi cetăţeni, prin intermediul unei infrastructuri informatice sigure şi reziliente.

Proiectul este finanţat prin PNRR, Componenta 7 – Transformare digitală, în cadrul Investiţiei 8 – CEI şi semnătura digitală calificată, Jalon 174, şi propune o abordare integrată şi proactivă pentru prevenirea, descurajarea şi contracararea agresiunilor cibernetice complexe.

Editor : Sebastian Eduard