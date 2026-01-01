Live TV

Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026

Data publicării:
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Foto cu profil ilustrativ. Sursa: Shutterstock
Din articol
Comparativ cu 2025: scade per capita, crește plata pe serviciu Modificări concrete ale valorii punctelor

Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Actul normativ, inițiat la propunerea Ministerul Sănătății, prevede ca, de la 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.

În prezent, medicii de familie sunt plătiți printr-un sistem mixt:

plata per capita – bani primiți în funcție de numărul de pacienți înscriși pe lista medicului, indiferent dacă aceștia se prezintă sau nu la consultații;

plata per serviciu medical – bani decontați pentru consultațiile și serviciile medicale efectiv realizate (consultații, controale, monitorizări, proceduri simple).

Cu alte cuvinte, plata per capita asigură un venit relativ stabil medicului, în timp ce plata per serviciu depinde direct de activitatea desfășurată în cabinet.

Comparativ cu 2025: scade per capita, crește plata pe serviciu

În anul 2025, distribuția bugetului a fost de 35% pentru plata per capita și 65% pentru plata per serviciu medical.

Noua formulă marchează o schimbare clară de filozofie în finanțarea medicinei de familie, autoritățile susținând că fondurile trebuie să urmeze actul medical, nu doar numărul de pacienți.

„Noua distribuţie 25% - 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Modificări concrete ale valorii punctelor

Schimbarea distribuției bugetare aduce automat și modificări ale valorii punctelor de decontare:

În 2025:
– 12 lei pentru plata per capita
– 8 lei pentru plata per serviciu medical

Din 1 ianuarie 2026:
– 8,2 lei pentru plata per capita (scădere de aproape 32%)
– 10,3 lei pentru plata per serviciu medical (creștere de circa 29%)

Noile valori au fost confirmate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat oficial.

Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat miercuri, 31 decembrie 2025, în Monitorul Oficial.

Ordinul stabilește cadrul legal pentru aplicarea noilor valori începând cu anul 2026.

Ordonanța de urgență aprobată de Guvernul României prevede și o nouă ajustare a distribuției fondurilor în 2027.

Astfel, doar 20% din bugetul pentru asistența medicală primară va mai fi alocat plății per capita, în timp ce 80% va fi direcționat către plata pe serviciu medical.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
3
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medic scrie ceva
CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute
lucian duta fost sef cnas
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului
Lista medicamentelor compensate. Foto Getty Images
Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie
Înlocuire card de sanatate. Inquam Photos Octav Ganea
Ce se întâmplă dacă pierzi cardul de sănătate. Cum obții o adeverință înlocuitoare și cât timp este valabilă
Recomandările redacţiei
lei in portofel
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și...
Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti.
Explozie într-o stațiune din Elveția, în noaptea de Anul Nou. Cel...
Avioane F-16
Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat...
un barbat merge prin viscol
Cum vor fi temperaturile la început de an. ANM: după zile cu ger...
Ultimele știri
Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale în noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii și ce sume primesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Elena Udrea, apariţie uluitoare de Revelion! Detaliul care a atras atenţia tuturor, nu ai mai văzut-o aşa de...
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi Sport
Acuzații grave! Ce a dezvăluit fostul patron al barului unde au murit cel puțin 40 de oameni de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
În jur de 40 de persoane ar fi murit în urma exploziei din Elveţia. Ce povestesc două martore
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...