Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026

Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Actul normativ, inițiat la propunerea Ministerul Sănătății, prevede ca, de la 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.

În prezent, medicii de familie sunt plătiți printr-un sistem mixt:

plata per capita – bani primiți în funcție de numărul de pacienți înscriși pe lista medicului, indiferent dacă aceștia se prezintă sau nu la consultații;

plata per serviciu medical – bani decontați pentru consultațiile și serviciile medicale efectiv realizate (consultații, controale, monitorizări, proceduri simple).

Cu alte cuvinte, plata per capita asigură un venit relativ stabil medicului, în timp ce plata per serviciu depinde direct de activitatea desfășurată în cabinet.

Comparativ cu 2025: scade per capita, crește plata pe serviciu

În anul 2025, distribuția bugetului a fost de 35% pentru plata per capita și 65% pentru plata per serviciu medical.

Noua formulă marchează o schimbare clară de filozofie în finanțarea medicinei de familie, autoritățile susținând că fondurile trebuie să urmeze actul medical, nu doar numărul de pacienți.

„Noua distribuţie 25% - 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Modificări concrete ale valorii punctelor

Schimbarea distribuției bugetare aduce automat și modificări ale valorii punctelor de decontare:

În 2025:

– 12 lei pentru plata per capita

– 8 lei pentru plata per serviciu medical

Din 1 ianuarie 2026:

– 8,2 lei pentru plata per capita (scădere de aproape 32%)

– 10,3 lei pentru plata per serviciu medical (creștere de circa 29%)

Noile valori au fost confirmate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat oficial.

Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat miercuri, 31 decembrie 2025, în Monitorul Oficial.

Ordinul stabilește cadrul legal pentru aplicarea noilor valori începând cu anul 2026.

Ordonanța de urgență aprobată de Guvernul României prevede și o nouă ajustare a distribuției fondurilor în 2027.

Astfel, doar 20% din bugetul pentru asistența medicală primară va mai fi alocat plății per capita, în timp ce 80% va fi direcționat către plata pe serviciu medical.

