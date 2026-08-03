Guvernul anunță finalizarea unei noi etape de evaluare a aplicației e-Terra a Cadastrului. De ce depinde repornirea serviciilor ANCPI

Guvernul anunță luni că specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale, Departamentului Național pentru Securitate Cibernetică și Cyberint au efectuat o serie de teste de securitate, funcționalitate și performanță asupra aplicației e-Terra, care a fost mutată în Cloudul Guvernamental, în urma atacului cibernetic din 14 iulie care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Executivul spune că rezultatele evaluăprior nu pot fi făcute publice din motive de securitate cibernetică și că va efectua o nouă comunicare privind starea sistemului informatic până cel târziu miercuri, 5 august.

„Testele de securitate, funcționalitate și performanță derulate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Departamentul Național pentru Securitate Cibernetică și Cyberint asupra aplicației e-Terra, în infrastructura din Cloudul Guvernamental, au parcurs o nouă rundă de evaluare. Constatările acestei runde au fost transmise ANCPI, care lucrează în prezent, împreună cu STS, DNSC și Cyberint, la remedierea și retestarea fiecărui aspect identificat”, scrie în comunicatul publicat de Guvern.

„Detaliile tehnice ale constatărilor rămân confidențiale pe durata remedierii, conform practicilor standard de gestionare responsabilă a vulnerabilităților cibernetice. Fiecare corecție este validată printr-o nouă testare înainte de a trece la etapa următoare. Acest tip de verificare, realizată într-un mediu de testare controlat, înainte ca aplicația să fie expusă public, este exact scopul pentru care etapa de validare a fost inclusă în procesul de repunere în funcțiune”, mai explică Guvernul.

Potrivit sursei citate, „sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice sunt finalizate cu succes, iar data exactă va fi anunțată public în momentul confirmării”. Guvernul a precizat că va reveni cu noi informații „cel târziu miercuri, 5 august 2026”.

Sistemul informatic al ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în data 14 iulie, iar de atunci toate serviciile Agenției sunt inaccesibile, ceea ce înseamnă că piața imobiliară din România este blocată, fără acces la cadastru neputând să fie efectuate tranzacții.

Editor : B.E.