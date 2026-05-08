Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare. Darău: „Nu mai putem rata oportunități mari de investiții”

Guvernul a îmbunătăţit regulile şi cadrul legislativ, astfel încât statul să îşi poată proteja mai rapid şi mai eficient interesele de securitate şi capacităţile strategice din industria de apărare fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute, a anunţat, vineri, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

"Nu mai putem rata oportunităţi mari de investiţii. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere şi inerţie, capacităţi strategice esenţiale. De acum le protejează, le reconstruieşte şi le transformă în forţă reală de securitate şi dezvoltare economică. La iniţiativa Ministerului Economiei, Guvernul a îmbunătăţit regulile şi cadrul legislativ astfel încât statul să îşi poată proteja mai rapid şi mai eficient interesele de securitate şi capacităţile strategice din industria de apărare - fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

El a explicat, astfel, că, în cazul în care o fabrică importantă pentru industria de apărare riscă să se închidă, să intre în faliment sau să fie vândută pe bucăţi, statul îşi protejează interesele de securitate şi poate decide să o salveze şi să o menţină funcţională. În astfel de situaţii, preluarea include întregul ansamblu de producţie - nu doar clădiri sau terenuri, ci şi utilaje, linii de producţie şi echipamente, respectiv tot ce asigură capacitatea reală de producţie.

"Aceste capacităţi sunt tratate ca un tot unitar, pentru a evita fragmentarea lor şi pierderea definitivă a unor resurse industriale esenţiale pentru securitatea naţională. Orice decizie de acest tip este fundamentată pe analize economice, juridice şi de impact asupra securităţii naţionale şi este validată la nivelul CSAT, ca garanţie că statul îşi protejează în mod responsabil interesele strategice", a subliniat ministrul interimar al Economiei.

El a arătat că, după preluare, aceste capacităţi nu rămân inactive, ci pot fi repuse în funcţiune fie de stat, fie împreună cu parteneri privaţi, astfel încât să revină rapid în circuitul economic şi de producţie pentru apărare.

"Ne dorim să protejăm capacităţile reale de producţie, să le menţinem întregi şi să le readucem rapid în economie - acolo unde generează securitate, locuri de muncă şi tehnologie. Patriotismul nu înseamnă lozinci despre "nu ne vindem ţara", ci capacitatea de a-ţi păstra şi moderniza industria şi producţia românească, de a-ţi proteja capacităţile strategice şi de a contribui zi de zi la o economie care funcţionează", a mai precizat Irineu Darău.

Editor : A.P.