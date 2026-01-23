Live TV

Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile. Ce sume sunt prevăzute pentru beneficiari

Data publicării:
picioarele unui bebelus cu scutec alb
Ajutor de la Guvern de 15.000 lei pentru fertilizarea in vitro. Foto: Getty Images
Din articol
De ce continuă statul acest program Ce rezultate a avut programul până acum Cine poate primi sprijinul Ce sumă oferă statul și ce acoperă Cum se depun cererile

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care se stabilește continuarea programului național de sprijin financiar pentru creșterea natalității. Programul se adresează persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală și au nevoie de proceduri medicale de fertilizare. Practic, documentul stabilește cadrul general al programului pentru următoarea perioadă, urmând ca în fiecare an să fie alocat un buget prin legea bugetului de stat.

Finanțarea se va face prin bugetul ministerului, în limita sumelor aprobate anual.

Programul se va derula fără a fi stabilit un număr maxim de beneficiari, însă sprijinul se acordă doar până la epuizarea fondurilor disponibile în fiecare an.

De ce continuă statul acest program

Potrivit notei de fundamentare, România se confruntă cu o scădere accentuată a natalității.

În anul 2023, rata fertilității totale a fost de aproximativ 1,54 copii per femeie, sub pragul de înlocuire a generațiilor, de 2,1 copii per femeie. În 2024, rata natalității a fost de 8,4 născuți-vii la 1.000 de locuitori, sub media unor state europene precum Franța sau Irlanda.

Documentul arată și că infertilitatea afectează aproximativ 10–15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România, iar costurile ridicate ale procedurilor medicale reprezintă un obstacol major pentru multe familii.

În acest context, programul este prezentat ca o măsură de sprijin financiar pentru persoanele care se confruntă cu probleme medicale reale și care nu își pot permite tratamentele necesare

Ce rezultate a avut programul până acum

Conform datelor oficiale, în perioada 2022–2024 statul a alocat 150 de milioane de lei pentru program, sumă destinată finanțării a aproximativ 10.000 de beneficiari.

Au fost primite peste 29.000 de cereri, dintre care peste 17.000 au fost declarate eligibile, iar peste 16.000 de vouchere au fost emise și utilizate.

În urma procedurilor finanțate, au fost confirmate aproximativ 4.300 de sarcini, iar numărul nou-născuților rezultați din program este de circa 1.500 de copii.

Pentru anul 2025, bugetul a fost de 100 de milioane de lei, suficient pentru aproximativ 6.650 de beneficiari.

Cine poate primi sprijinul

Pot beneficia de acest program cuplurile infertile, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu, precum și femeile singure infertile, cu condiția să aibă recomandare de la un medic specialist pentru efectuarea unor proceduri de fertilizare.

Legea impune și câteva condiții obligatorii: cel puțin unul dintre beneficiari trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România, iar „vârsta femeii beneficiare trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program”, potrivit documentului. 

Pentru același beneficiar, sprijinul poate fi acordat pentru cel mult trei proceduri pe întreaga durată a programului. În același timp, persoanele care aplică nu pot primi, în același an, finanțare dintr-un alt program public cu același scop.

Ce sumă oferă statul și ce acoperă

Sprijinul financiar este de maximum 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Banii nu se acordă direct, ci sub forma a două vouchere, unul pentru medicamente, în valoare de 5.000 de lei, și unul pentru proceduri medicale, în valoare de 10.000 de lei.

Sumele pot fi folosite exclusiv pentru cheltuieli legate de tratamentele de fertilizare, cum ar fi fertilizarea in vitro, investigațiile medicale, intervențiile necesare și medicația asociată.

Voucherele nu pot fi transformate în bani și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri.

În practică, sprijinul acoperă doar o parte din costurile reale, care pot ajunge la câteva mii de euro pentru o singură procedură completă.

Cum se depun cererile

Înscrierea în program se va face exclusiv online, printr-o platformă digitală administrată de minister. Toate documentele vor fi depuse în format electronic.

Cererile vor fi analizate în ordinea depunerii dosarelor complete, iar aprobarea depinde strict de existența fondurilor disponibile în bugetul anual.

Documentele necesare și procedura detaliată vor fi stabilite prin norme metodologice, care trebuie aprobate în termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

În acest moment, proiectul se află în dezbatere publică. Pentru a intra în vigoare, hotărârea trebuie aprobată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial. Abia după acest pas vor putea fi adoptate normele de aplicare și va fi deschisă platforma de înscriere. Până atunci, programul nu poate fi accesat, iar cererile nu pot fi depuse.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
3
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Digi Sport
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump nicusor dan presidency ro
Armand Goșu: România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump. „Avem pretextul perfect: n-avem bani”
PALATUL PARLAMENTULUI
GRECO cere României să rezolve cinci restanțe până la finalul anului, toate pentru prevenirea corupției parlamentarilor
universitatea babes-bolay
Clasamentul mondial al universităţilor, realizat de Times Higher Education. Universitate din România, prezentă în 9/11 domenii evaluate
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză”
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
Donald Trump
Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a...
ofiteri diicot
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi...
Ultimele știri
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cea mai mare greşeală pe care o fac şoferii pe drumurile din afara localității. De asta primesc amenzi pe...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
Pro FM
Celine Dion, în era ei de influenceriță. Clipul savuros care i-a surprins pe fani și i-a făcut să o...
Film Now
Leonardo DiCaprio refuză să dezvăluie cu cine vorbea în timpul momentului viral de la Globurile de Aur 2026...
Adevarul
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi...
Newsweek
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Cele mai surprinzătoare absențe de pe lista nominalizărilor la premiile Oscar 2026. "Wicked" și Paul Mescal...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat