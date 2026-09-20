Mii de elevi încă nu au călcat în școlile lor, deși cursurile au început de două săptămâni. Ca întotdeauna, șantierele supraviețuiesc vacanței de vară. În Sfântu Gheorghe, județul Harghita, renovarea liceului costă aproape 7 milioane de lei și are termen de finalizare în vacanța de iarnă. Până atunci, elevii învață cum pot: online, hibrid sau în alte clădiri din oraș. „O super zăpăceală”, spun deopotrivă elevii și părinții.

La Colegiul „Mihai Viteazul”, orele se desfășoară online, hibrid sau în alte clădiri din oraș, iar orele de sport, în sală ori pe terenul liceului.

„Va fi un pic complicat, dar sperăm să ne descurcăm. Aș fi vrut mai mult să fim la școală decât în online și la școală, și online”, mărturisește o elevă.

„Este foarte greu în online, că nu poți să fii atentă. E foarte complicat”, completează o altă adolescentă.

„Suntem puși într-o situație dificilă, că noi ne-am dori mai mult să fim la școală. O să venim doar pentru materiile de BAC la școală și restul online”, spune o tânără de clasa a XII-a.

„O super zăpăceală”, e de părere o mamă.

„Nu e foarte plăcut”, susține și un alt părinte.

„Dificil este, dar experiența anilor trecuți ne-a învățat mult, că nu este prima dată când ne plimbăm”, spune Luminița Costea, directorul Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe.

„Lucrările sunt finanțate prin PNDL. Șantierele sunt în grafic, conform calendarului asumat în discuțiile cu părinții și conducerea școlii. La corpul A, lucrările se vor încheia, sperăm noi, până la sfârșitul acestui an, iar sălile vor fi complet dotate. La corpul B, finalizarea estimată pentru prima parte a anului viitor”, spune Vlad Manolăchescu, purtător de cuvânt Primăria Sfântu Gheorghe.

La nivel național, peste 700 de școli erau în șantier înaintea începerii noului an.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia