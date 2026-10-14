Haos pe Dunăre între Galați și Constanța, din cauza unei nave eșuate în zona Capidava. Traficul fluvial de mărfuri a fost paralizat, timp de o săptămână, pe ambele sensuri. Specialiștii în navigație au făcut lucrări de dragaj pentru ca navele să poată circula din nou. Transportatorii au făcut mai multe sesizări la autoritățile de stat până să fie rezolvată problema. „Sunt întârzieri foarte mari, iar asta înseamnă pierderi”, spun reprezentanții firmelor de navigație.

„Peste 100 de nave, cele mai multe încărcate cu cereale, nu au mai putut înainta pe Dunăre între Galați și Constanța”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

O navă supraîncărcată a provocat întreg haosul.

„A fost încărcată mai mult decât ar fi fost permis și, din cauza faptului că s-a chinuit să iasă de acolo, s-a blocat și canalul navigabil”, explică Valentin Stanciu, primarul comunei Topalu, din județul Constanța.

Navigația a fost reluată după ce s-au făcut lucrări de dragaj.

„Intervențiile au fost dificile din cauza lipsei de aluviuni, cu debitul scăzut al Dunării și stratul care a trebuit scos din albia fluviului era foarte tare. Din perimetrul de dragaj s-au scos aproximativ 7.000 - 8.000 de metri cubi”, spune Răzvan Oana, inginer Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.

„Sunt întârzieri foarte mari! Numai noi avem 36 de nave încărcate cu cereale, care așteaptă să fie descărcate în Constanța. Faptul că au stat navele blocate și au consumat motorină, echipajele sunt plătite, asta înseamnă pierderile de armatori în momentul de față”, spune cu amărăciune Cătălin Țigănuș, directorul unei firme de navigație.

Navigația în zona Capidava a fost blocată mai bine de o săptămână.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia