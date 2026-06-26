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Homeschooling ilegal: părinții a trei copii din Bihor, trimiși în judecată pentru că nu i-au lăsat să meargă la școală

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Foto: Profimedia (imagine cu caracter ilustrativ)
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Doi soţi din judeţul Bihor au fost trimişi în judecată pentru că nu şi-au lăsat copiii să urmeze învăţământul obligatoriu şi au optat pentru homeschooling (școlarizare acasă, n.r.).

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a anunţat, vineri, că procurorul a dispus trimiterea în judecată a două persoane, soţ şi soţie, părinţi a trei copii, pentru săvârşirea a câte trei infracţiuni de împiedicare a accesului în învăţământul general obligatoriu.

„În data de 15.11.2019, cei doi părinţi au retras-o pe fiica lor minoră, născută în anul 2011, de la o şcoală gimnazială din judeţul Bihor. Astfel, în perioada 15.11.2019 - 05.05.2026, cei doi părinţi au împiedicat-o pe fiica lor să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu, înscriind-o într-un sistem homeschooling, formă de învăţământ nerecunoscută, potrivit legii, în România”, au transmis procurorii, potrivfit News.ro.

De asemenea, în perioada cuprinsă între începutul anului şcolar 2020-2021 şi data de 05.05.2026, cei doi părinţi au împiedicat-o pe fiica lor minoră, născută în anul 2015, să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu.

„Începând cu anul şcolar 2020-2021, având vârsta de 5 ani împliniţi, minora ar fi trebuit să urmeze, potrivit legii, cursurile învăţământului preşcolar obligatoriu, însă nu a fost înscrisă la nicio unitate de învăţământ”, au precizat poliţiştii.

De asemenea, în perioada cuprinsă între începutul anului şcolar 2023-2024 şi data de 05.05.2026, cei doi părinţi l-au împiedicat pe fiul lor minor, născut în anul 2018, să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu.

„Începând cu anul şcolar 2023-2024, având vârsta de 5 ani împliniţi, minorul ar fi trebuit să urmeze, potrivit legii, cursurile învăţământului preşcolar obligatoriu, însă nu a fost înscris la nicio unitate de învăţământ”, arată procurorii.

Potrivit acestora, la data de 06.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea a solicitat Judecătoriei Beiuş numirea câte unui curator pentru persoanele vătămate minore, care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal, având în vedere că reprezentanţii legali ai acestora (părinţii) au dobândit calitatea de inculpaţi în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Beiuş.

Editor : B.E.

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