Hong Kong nu îi poate extrăda pe frații Tate fără o cerere din Marea Britanie sau România

Andrew Tate și Tristan Tate
Sursa foto: Profimedia Images
Autorităţile legislative din Hong Kong au subliniat că executivul local nu are competenţe legale pentru a proceda la arestarea sau predarea controversaţilor fraţi Andrew şi Tristan Tate către Regatul Unit sau România, neexistând o cerere formală de extrădare sau o notificare din partea Interpol.

Clarificarea oficială survine după controversele generate de şederea recentă în această regiune administrativă specială din China a celor doi influenceri digitali, cunoscuţi pentru legătura lor cu aşa-numita „manosferă” şi răspândirea de conţinut cu caracter critic la adresa democraţiilor occidentale în timpul şederii lor în Hong Kong, relatează marţi EFE preluată de Agerpres.

Fraţii Tate au ajuns în Hong Kong la sfârşitul săptămânii trecute, profitând de suprimarea recentă a măsurilor preventive de mobilitate care îi afectau în România.

În România, aminteşte EFE, ei se confruntă cu acuzaţii de trafic de fiinţe umane, viol şi constituirea unei organizaţii infracţionale orientate spre exploatarea sexuală a femeilor pentru producerea de conţinut pornografic, acuzaţii pe care inculpaţii le resping categoric.

În timpul şederii lor, inculpaţii şi-au etalat prezenţa pe platformele digitale, unde au fost văzuţi cazaţi în unităţi de mare lux şi înregistrând materiale în diferite districte de divertisment, unde mulţi urmăritori s-au apropiat pentru a-i aclama sau a se fotografia cu ei.

Andrew Tate a calificat experienţa drept „incredibilă”, lăudând „energia vibrantă” şi „primirea călduroasă” din partea populaţiei locale.

Poziția autorităților locale

În faţa agitaţiei mediatice, legislatorul şi fostul membru al forţelor de ordine Joe Chan a precizat că poliţia locală nu dispune de un „temei legal” pentru a interveni fără o cerere oficială internaţională, scrie marţi ziarul South China Morning Post. El a subliniat că Hong Kong nu are un acord bilateral de extrădare cu România, iar convenţia încheiată cu Regatul Unit rămâne suspendată din 2020, coincizând cu aplicarea legii securităţii naţionale promulgate de Beijing.

„Cazul exemplifică angajamentul faţă de principiul legalităţii şi limitele stricte ce guvernează acţiunile poliţiei”, a semnalat Chan.

În aceeaşi ordine de idei, parlamentarului Johnny Ng a exclus să califice oraşul semi-autonom drept un „refugiu pentru evadaţi” atât timp cât vizitatorii respectă legislaţia în vigoare. Cu toate acestea, el a propus consolidarea canalelor de asistenţă judiciară reciprocă la nivel global pentru a acoperi eventualele lacune de care ar putea beneficia persoane inculpate pentru infracţiuni deosebit de grave.

Avocatul Nick Chan a atribuit responsabilitatea de a supraveghea acţiunile fraţilor Tate autorităţilor britanice şi române, punând sub semnul întrebării de ce nu a fost emis un mandat internaţional dacă acuzaţiile au o asemenea gravitate.

Situația juridică internațională

În România, procedurile penale continuă. Justiţia română a aprobat deja o eventuală extrădare către Regatul Unit, dar doar după ce se vor încheia cercetările locale. În paralel, Londra menţine deschise acuzaţii de agresiune sexuală şi trafic de persoane, pe lângă cererile fiscale pentru sume neachitate.

Vizita a divizat opinia publică pe reţelele sociale locale între cei care apără libertatea de mişcare şi cei care îşi exprimă profunda îngrijorare privind prezenţa unor figuri asociate violenţei de gen şi exploatării sexuale.

