Horaţiu Potra
Horaţiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Operațiune paramilitară de destabilizare națională” Potra, acuzat că făcea jocul rușilor. Propagandă de la Moscova pentru Georgescu

Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai, potrivit unor surse citate de Digi24. Cei doi erau dați în urmărire internațională, după emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele lor. Marți, 16 septembrie, când Potra și fiul său, alături de Călin Georgescu și alte persoane, au fost trimiși în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că existau indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși  în judecată, marți, 16 septembrie, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică. 

În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra (fiul lui Horațiu Potra) și Alexandru-Cosmin Potra (altă rudă a lui Horațiu Potra), dar și alți 20 de mercenari.

Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechilă, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

El este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. 

În acest dosar procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”. 

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”. 

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”. 

„Operațiune paramilitară de destabilizare națională”

Aceleași surse au precizat pentru Digi24.ro că protestul urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor.

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi. 

Procurorii au subliniat, potrivit surselor Digi24.ro, că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”. 

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. 

Potra, acuzat că făcea jocul rușilor. Propagandă de la Moscova pentru Georgescu

Despre Potra, procurorii subliniază că a avut în telefon mai multe fotografii realizate în Moscova sau la Ambasada Federației Ruse, ceea ce ar sugera, potrivit surselor judiciare, o „posibilă coordonare sau susținere” din partea unor entități pro-ruse.  În același timp, procurorii subliniază relațiile pe care Potra le avea în cadrul grupării de mercenari apropiate de Kremlin, Wagner. 

În același timp, în acest dosar, potrivit surselor Digi24.ro, procurorii arată că, înainte de primul tur al alegerilor din 2024, România a fost expusă unor amenințări hibride prin intermediul unor platforme din Federația Rusă, cum ar fi AdNow, MGID sau Geozo. 

Este vorba de propagandă pro-rusă promovată pe aceste platforme, care ulterior era preluată prin postări pe rețelele de socializare care făceau trimitere la candidatul Călin Georgescu.

De exemplu, potrivit surselor Digi24.ro, publicații din sfera Pravda (grup coordonat de propagandă pro-rusă la nivel european) ar fi înființat mai multe site-uri în România.

Pe aceste site-uri ar fi fost publicate articole prin care era justificată invazia Ucrainei, se urmărea slăbirea coeziunii din UE și portretizarea imaginii Federației Ruse drept posibil partener.

Pe unul dintre aceste site-uri exista un cod QR care, ulterior, făcea trimitere la site-ul oficial al lui Călin Georgescu. 

EXCLUSIV Procurorul general reface filmul acțiunii în care Călin Georgescu a fost inculpat în dosarul de tentativă de lovitură de stat

