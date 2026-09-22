Video Ialomița. O fetiță de doar 3 ani a murit în urma unui accident de scuter. Imagini cu un puternic impact emoțional Data actualizării: 22.09.2026 10:52 Data publicării: 22.09.2026 10:46 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Scene dramatice pe o șosea din Ialomița. O fetiță de doar 3 ani de zile, care se afla pe scuterul mamei sale, a murit în urma unui accident teribil. Vă avertizăm, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Noua taxare rutieră intră în vigoare de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare Vicepreședintele PSD, despre o posibilă guvernare cu AUR: „Putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru” După ce a interzis accesul mai multor publicații la Casa Albă, Trump și-a lansat propria televiziune: „Actualizări în timp real” Prima reacție a lui Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan și scenariul unui guvern PSD-AUR Studiu: Mirosul cafelei ne schimbă instant dispoziția. Ce efecte neașteptate are asupra creierului Criză în podgoriile românești: recoltă bogată de struguri anul acesta, culegători puțini Calvarul a zeci de familii din Aninoasa, rămase fără case după cutremurele din 2023, ia sfârșit. Cum arată noile locuințe Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul” Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Scuterul a fost lovit în plin de o motocicletă, după ce mama fetiței a schimbat direcția fără să se asigure.Paramedicii sosiți la fața locului au încercat să o salveze pe copilă, însă rănile suferite au fost mult prea grave.Motociclistul 22 de ani a fost și el rănit grav, a ajuns la spital.Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări. Editor : Sebastian Eduard Etichete: accident scuter ialomita Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente... 2 Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază... 3 Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani 4 Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu... 5 Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...