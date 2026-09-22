Scene dramatice pe o șosea din Ialomița. O fetiță de doar 3 ani de zile, care se afla pe scuterul mamei sale, a murit în urma unui accident teribil. Vă avertizăm, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Scuterul a fost lovit în plin de o motocicletă, după ce mama fetiței a schimbat direcția fără să se asigure.

Paramedicii sosiți la fața locului au încercat să o salveze pe copilă, însă rănile suferite au fost mult prea grave.

Motociclistul 22 de ani a fost și el rănit grav, a ajuns la spital.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări.

Editor : Sebastian Eduard