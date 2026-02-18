Iarnă extremă în România: Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise de viscol și ninsori, miercuri dimineață

Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale:

1. Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către Bucureşti de la km. 104, loc. Oarja, judeţul Argeş - km. 106 Piteşti, judeţul Argeş şi 115 Piteşti, judeţul Argeş;

2. Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 Bucureşti – km. 68, Bărcăneşti, judeţul Prahova;

3. A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 Dumbrava, judeţul Prahova - km. 193 Adjud, judeţul Prahova;

4. A0 Centura Bucureşti, km. 22-39, între Afumaţi, judeţul Ilfov – Baloteşti, judeţul Ilfov.

Totodată, au fost impuse restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe autostrăzi: Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10-105, Bucureşti-Dragalina, judeţul Călăraşi; calea 2, tronsonul kilometric 144-10, Feteşti, judeţul Ialomiţa-Bucureşti.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, Vrancea: DN 23B, între loc. Măicăneşti-Ciorăşti.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.

