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Iarna s-a instalat deja pe munte, la altitudini mari: ninsoare, vânt puternic, ceaţă. Avertismentul Salvamont Prahova

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iarna - munte
Vreme rea la munte. Foto: Captură video Facebook/Salvamont
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Salvamontiştii prahoveni îi avertizează pe turişti că la munte, la altitudini mari, „s-a instalat iarna”, iar în acest weekend condiţiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni „deosebit de dificile”. „Ninsoarea, vântul puternic şi ceaţa reduc vizibilitatea şi îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări”, atrag atenţia salvamontiştii.

Salvamont Prahova avertizează că, în acest weekend, condiţiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile. 

„Ninsoarea, vântul puternic şi ceaţa reduc vizibilitatea şi îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări”, este semnalul de alarmă tras de salvamontiştii prahoveni.

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În aceste condiţii, salvatorii montani le recomandă turiştilor care îşi planifică o drumeţie în acest weekend să se informeze, înainte să plece pe traseu, asupra stării vremii şi a condiţiilor de pe traseu, să evite traseele de creastă şi zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă şi să nu plece la drum fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă: îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuşi şi căciulă.

„Nu subestimaţi ceaţa, vântul şi scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar şi pentru turiştii experimentaţi. Adaptaţi traseul la experienţa şi pregătirea fizică a grupului şi renunţaţi la drumeţie dacă situaţia o impune. Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformaţi o excursie de relaxare într-o situaţie de urgenţă. Prudenţa şi deciziile responsabile pot face diferenţa dintre o experienţă frumoasă şi un accident montan”, mai spun salvamontiştii.

Aceştia mai recomandă turiştilor ca, în caz de urgenţă, să sune la 112 şi le doresc „un weekend în siguranţă, cu respect pentru munte şi pentru propriile limite”.

Editor : Sebastian Eduard

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