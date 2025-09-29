Live TV

Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova

Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa.

Raportul Alliance4Europe, documentat de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa, inclusiv România, menționează că este vorba de operațiunea intitulată „Storm-1516”, lansată în august 2023. 

  • „Storm-1516” folosește același mod de operare pe care l-a folosit „R-FBI”, o operațiune folosită pentru a disemina narativele Kremlinului pe rețelele de socializare (narative legate de alegerile din SUA din 2016, pentru discreditarea Ucrainei în timpul invaziei sau pentru discreditarea guvernelor occidentale). 
  • În același timp, documentările despre „R-FBI” au relevat că este conectată de o companie susținută de guvernul rus și care a fost condusă de fostul șef al mercenarilor Wagner, Evgeni Prigojin. 
  • În cazul Storm 1516, autorii raportului menționează că operațiunea a avut trei obiective: să distrugă reputația președintei Maia Sandu și PAS, să submineze relațiile internaționale ale Republicii Moldova și să distragă audiența din Republica Moldova de la acțiunile Federației Ruse din regiune. 

„Ei fac niște site-uri, fake, unele dintre ele care fură numele unor autori legitimi - așa cum sunteți voi, de la Digi24.ro, dar și alții, altele sunt semnate Redacția - și publică articole pe aceleași narative. Aceste site-uri acționează organizat. Ca să pară că sunt legitimite, influenceri, amplificatori de pe Telegram, X sau alte platforme, preiau masiv aceste articole, le plasează pe rețele de socializare, după care mașinăria le pompează, păcălind algoritmul că ar fi conținut organic”, a explicat Mihaela Tănase, jurnalist Context.ro, care a documentat pentru Alliance4Europe activitatea acestei operațiuni în România.

Identitatea jurnaliștilor Digi24 furată și folosită pentru a răspândi știri false

Unul dintre site-urile pe care se bazează operațiunea este EUfiles.com. 

Pe acest site au apărut, în contextul alegerilor din Republica Moldova, articole generate de inteligența artificială care se refereau la scandaluri de corupție fabricate, acuzații false de fraudă electorală și informații prin care se încerca discreditarea președintei Maia Sandu și a partidului PAS.

Pentru a crea aparența legitimă a articolelor, acestea erau semnate de așa-ziși autori, care au furat identitatea unor jurnaliști Digi24.

În unele cazuri, numele acestora apare însoțit de o poză reală a acestora, însă există și alte cazuri în care pozele aparțin altor persoane din mass-media din România.

Este vorba de: 

Marius Tian, redactor-șef Digi24, a cărui poză reală este folosită pe EUfiles.com. 

Marina Constantinoiu, jurnalist Digi24.ro, a cărei poză reală este folosită pe EUfiles.com;

Andreea Ghiorghe, jurnalist Digi24.ro, dar pentru care se folosește o poză cu o altă persoană.

Cristina Sava, jurnalist Digi24.ro, pentru care se folosește poza unei persoane cu același nume, psiholog clinician.

Alexandru Costea, jurnalist Digi24.ro, a cărui poză reală este folosită pe EUfiles.com. 

Matthew Garvey, jurnalist Digi24.ro, pentru care se folosește poza fostului realizator radio Toader Păun;

În plus, printre jurnaliștii români a cărei identitate a fost folosită pe EUfiles, se regăsește și Alexandra Albu, o fostă jurnalistă de la publicația Panorama.

Site-uri în limba română, parte a rețelei „Storm-1516”

Potrivit autorilor raportului, site-ul EU Files a fost primul identificat în cadrul operațiunii de dezinformare asupra Republicii Moldova.

„Site-ul este un site de știri fabricat, care se folosește de inteligența artificială pentru a fi populat cu știri care să creeze o aparența legitimă pentru a amplifica un articol specific”, este descrierea făcută de autorii raportului.

În cadrul operațiunii „Storm-1516”, însă, au fost folosite mai multe astfel de site-uri care aveau același scop ca EUFiles: GBreporter.com, OKmagazine.us (care se folosește de identitatea unei reviste din Marea Britanie) sau PAS2025.eu (care se folosește chiar de identitatea site-ului de campanie oficial al PAS).

Au existat inclusiv site-uri în limba română care promovau articolele de dezinformare propagate în cadrul „Storm-1516”. 

La fel ca în cazul autorilor, s-a încercat crearea aparenței legitime prin folosirea identității unor site-uri cunoscute, cum ar fi: Hotnews 24 (combinație între Hotnews și Digi24) sau adevarnet.ro și adevarpefata.md (folosindu-se de identitatea Adevărul). Opt astfel de site-uri au fost descoperite de autorii articolului. 

„Site-urile mai mici, cum ar fi cele din România, sunt date jos. Din cele găsite acum câteva zile, nu mai e niciunul, au picat toate”, a punctat Mihaela Tănase, jurnalist Context.ro.

Influencerii care propagă dezinformările operațiunii

Autorii raportului subliniază că fiecare site din cadrul operațiunii „Storm 1516” are nevoie ca un singur articol țintit - de exemplu, o știre falsă legată de așa-zisa tipărire defectuoasă a buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare, astfel încât să nu apară numele partidelor de opoziție din Republica Moldova - să fie rostogolit pe internet, astfel încât să își atingă scopul.

În această schemă intră, astfel, mai mulți influenceri de pe diverse rețele de socializare, cum ar fi X sau Telegram, dar și conturi anonime care preiau un articol și apoi îl răspândesc.

Printre influencerii atribuiți operațiunii „Storm 1516” se regăsesc

  •  Chay Bowes (un jurnalist irlandez, gazdă a unei emisiuni pe Russia Today, care a încercat inclusiv să intre în România pentru a transmite informații despre alegerile prezidențiale, fără succes, însă);
  • Golos Mordora, un blogger vorbitor de limbă rusă, care are 133.100 de urmăritori pe X și 160.427 de urmăritori pe Telegram;
  • Sania in Florida, un vlogger rus care locuiește în Florida, al cărui cont pe Youtube a fost închis în 2023 pentru propagandă rusească. Pe TikTok are, însă, 145.100 de urmăritori și 1.6 milioane de like-uri.
  • Gasparyan, un jurnalist la Russia Tuday și unul dintre principalii propagandiști ai Kremlinului, pus sub sancțiuni de Occident și interzis în Moldova între 2015 și 2020.

Operațiunea „Storm 1516” se mai bazează, însă, și pe conturi false sau anonime de pe aceste rețele de socializare. De exemplu, autorii raportului menționează că au găsit așa-zise conturi de tip „fanpage” (Fan Page Ivanka Trump sau Fan Page Donald Trump) care mai promovează articolele de pe site-urile care fac parte din operațiune.

 

