Igor Dodon acuză România că pregătește „așa-zisa unire cu Republica Moldova”: „Independența nu poate fi cedată”

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon acuză autorităţile de la Bucureşti că pregătesc „anexarea teritorială a Republicii Moldova”. „Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări”, susţine el. Reacția vine după ce un proiect de lege privind unirea țării noastre cu R. Moldova a trecut tacit de Camera Deputaților.

„Autorităţile de la Bucureşti - Camera Deputaţilor - au admis oficial să iniţieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire. Acum urmează să vedem cum vor reacţiona autorităţile de la Chişinău, care au jurat credinţă pe ambele Constituţii: şi moldovenească, şi românească”, a susţinut Igor Dodon, miercuri, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit fostului preşedinte - prorus - al Republicii Moldova, „dacă guvernarea PAS nu va da un răspuns clar că Statalitatea, Independenţa şi Suveranitatea Republicii Moldova nu pot fi cedate şi încălcate, înseamnă că această guvernare PAS este trădătoare a intereselor naţionale ale ţării noastre şi serveşte intereselor străine”.

„Aşteptăm o reacţie din partea Chişinăului. Iar tot poporul moldovenesc vrea să vadă dacă Maia Sandu şi PAS ar accepta Unirea care presupune dispariţia statului moldovenesc sau se vor opune în mod categoric. Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, a afirmat Dodon.

Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii S.O.S. România, a trecut tacit, miercuri, de Camera Deputaţilor şi merge la Senat, forul decizional în acest caz.

Propunerea legislativă a fost depusă în 14 aprilie în Parlament şi a obţinut un punct de vedere negativ din partea Guvernului, dar şi avize negative de la comisia juridică şi comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

Miercuri, propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţie, şi va merge la Senat, forul decizional, în forma iniţiatorului, ţinând cont că nu a existat o dezbatere în plen.

Potrivit iniţiativei, Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.

În proiect se mai arată că Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice şi abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial, vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U., U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii, se mai arată în propunerea legislativă.

Editor : C.L.B.