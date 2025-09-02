Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită

Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.

Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte, anunță Executivul. Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale, mai scrie sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferinţă de presă, că în România există administraţii locale care nu încasează nici măcar sumele necesare plăţii propriului personal.

„Dacă o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, acea primărie nu există pentru cetăţenii din respectiva localitate, ci există pentru angajaţii ei”, subliniază el, avertizând că, dacă nu reduc cheltuielile, administraţiile aflate în această situaţie riscă să dispară la o eventuală reformă administrativă.

Citește și:

Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui județ | DOCUMENT

Editor : B.E.