Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul maghiar, Viktor Orban: „O discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul său maghiar Vikor Orban în timpul vizitei de lucru pe care făcut-o miercuri dimineața la Budapesta, anunță Guvernul printr-o postare pe X.

"O discuţie pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România şi Ungaria şi, în sens mai larg, între ţările din regiunea noastră, inclusiv Austria", se arată într-o postare a Guvernului, pe X.

La întâlnirea de la Budapesta a participat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitaţia cancelarului Christian Stocker.

Guvernul a mai anunțat participarea la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României.

Acolo vor fi prezenți reprezentanți ai comunității românești din Republica Austria; invitați oficiali: Christian Stocker, Cancelarul Republicii Austria, Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE, Cancelaria Federală a Republicii Austria

